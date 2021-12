Ghetto Glory Look: H Rihanna φόρεσε υποδειγματικά το oversized καπιτονέ jacket

H Rihanna έχει το χάρισμα να μπορεί να υποστηρίζει όλα τα look και κυρίως να τα κάνει δικά της. Μπορούμε να τη δούμε με ένα πολύ glamorous look αλλά και να τιμά το streetwear εξίσου επιτυχημένα. Η Riri, αυτή τη φορά, έκανε το καπιτονέ jacket it item φορώντας το υποδειγματικά.

Με έντονες επιρροές από τα 90s, η Rihanna περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης φορώντας ένα oversized tracksuit του brand Martine Rose, μαύρα Βalenciaga knife boots, λευκά κοκκάλινα γυαλιά ηλίου Loewe και δερμάτινα γάντια Miu Miu.

Περισσότερα στο govastileto.gr