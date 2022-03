Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπαράκ Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε την Κυριακή ότι διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 και ότι αισθάνεται καλά εκτός από μερικά ελαφρά συμπτώματα που έχει όπως τον λαιμό του που τον νιώθει γρατζουνισμένο.

"Έχω έναν γρατζουνισμένο λαιμό εδώ και μερικές μέρες, αλλά νιώθω καλά κατά τα άλλα", έγραψε ο Ομπάμα στο Twitter.

"Η Μισέλ και εγώ είμαστε ευγνώμονες που εμβολιαστήκαμε και κάναμε την αναμνηστική δόση, το δικό της τεστ ήταν αρνητικό", δήλωσε ο Ομπάμα καλώντας τους συμπολίτες του να εμβολιαστούν "ακόμα κι αν πέφτουν τα περιστατικά" στη χώρα.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.