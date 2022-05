Κούβα: 18 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες από την έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Αβάνα

Η έκρηξη η οποία κατέστρεψε χθες Παρασκευή μέρος του εμβληματικού ξενοδοχείου Saratoga στο κέντρο της Αβάνας, της πρωτεύουσας της Κούβας, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50 και πλέον, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι Αρχές.

«Μέχρι στιγμής» έχουν καταμετρηθεί «δυστυχώς, 18 θάνατοι», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Χούλιο Γκέρα, αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

Η προεδρία της Κούβας αναφέρθηκε σε 18 νεκρούς και 64 τραυματίες εξαιτίας της καταστροφής, που πιστεύεται ότι οφείλεται είτε σε διαρροή αερίου ή σε έκρηξη φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο.

A deadly explosion hit the Hotel Saratoga in downtown Havana, tearing a gash several floors high into the side of the building, killing at least eight people and sending another 30 to hospital, witnesses and Cuban state media said https://t.co/zfkIp6Y7Cp pic.twitter.com/AKh6vBBTWg