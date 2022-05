Κούβα: Ισχυρή έκρηξη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αβάνας

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αβάνας και συγκεκριμένα το “Hotel Saratoga” όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα της Κούβας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν δύο ορόφους του ξενοδοχείου Saratoga hotel να ανατινάζονται και ερείπια σκορπισμένα στον δρόμο από κάτω.

Ένας μάρτυρας είπε στο Reuters ότι είδε χωριστά καπνό και φλόγες να βγαίνουν από το κτίριο.

NOW - Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba.pic.twitter.com/uPN9cyLrbA