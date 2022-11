Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Μία μόνο έδρα χωρίζει τους δημοκρατικούς από την επικράτηση τους στη Γερουσία

Μια έδρα μακριά από τον έλεγχο της Γερουσίας βρίσκονται οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ μετά τη νίκη του δημοκρατικού γερουαστή Μαρκ Κέλι που κέρδισε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, Μπλέικ Μάστερς στην Αριζόνα, όπως μετέδωσαν τα διεθνή πρακτορεία.

Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν στη Νεβάδα θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας ανεξαρτήτως της έκβασης του επαναληπτικού γύρου που αναμένεται για την έδρα της Τζόρτζια.

Το αποτέλεσμα στη Νεβάδα αναμένεται να γίνει γνωστό την ερχόμενη Τρίτη, καθώς καθώς εκκρεμεί η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ σε αυτή τη φάση είναι καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων στην πολιτεία των δυτικών ΗΠΑ είναι βέβαια μικρή για να γίνουν οι τελικές εκτιμήσεις, ωστόσο για την ώρα φαίνεται η πλάστιγα να γέρνει υπέρ του του Ρεπουμπλικάνου Τζο Λομπάρντο.

We did it, Nevada! Thank you so much for the great trust you’ve placed in me. Together, we’re going to get our state back on track. #nvgov pic.twitter.com/bSLHSmE5bP