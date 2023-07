Γαλλία: Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου Ναέλ στη Ναντέρ

Ο έφηβος Ναέλ, ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε από τον πυροβολισμό ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου και προκάλεσε ταραχές στη Γαλλία, κηδεύτηκε το Σάββατο κοντά στο Παρίσι, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων.

Η τελετή, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 το απόγευμα τοπική ώρα, πραγματοποιήθηκε "πολύ ήρεμα, με περισυλλογή και χωρίς παρεκτροπές", δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι παρέστησαν πολλοί νεαροί.

"Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ οικογενειακή", είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η ταφή έγινε παρουσία της μητέρας του και της γιαγιάς του Ναέλ στο νεκροταφείο Μον-Βαλεριέν στη Ναντέρ, την πόλη όπου ζούσε ο 17χρονος και όπου σκοτώθηκε την Τρίτη όταν πυροβολήθηκε εξ επαφής από αστυνομικό.

Η κηδεία είχε αρχίσει το πρωί στο νεκροφυλάκειο της Ναντέρ σε κλίμα μεγάλης έντασης μεταξύ ομάδων νέων και του Τύπου, την παρουσία του οποίου δεν επιθυμούσε η οικογένεια, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

