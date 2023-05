Γαλλία: Υπέκυψε στα τραύματά της η νοσηλεύτρια που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο της Ρενς

Νοσηλεύτρια που δέχθηκε επίθεση χθες Δευτέρα από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι μέσα σε νοσοκομείο της Ρενς, στην ανατολική Γαλλία, υπέκυψε στα τραύματά της τη νύκτα, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία κάνοντας λόγο για «ανθρωποκτονία». «Η νεκροψία - νεκροτομή έχει προγραμματιστεί», σημείωσε στην ανακοίνωσή της.

«Μόλις ενημερώθηκα με μεγάλη θλίψη για τον θάνατο της Καρέν, νοσηλεύτριας 38 ετών η οποία δέχθηκε βίαιη επίθεση χθες στο CHU της Ρενς», έγραψε στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Υγείας Φρανσουά Μπρον, ο οποίος μετέβη χθες Δευτέρα στο νοσοκομείο όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Μία βοηθός γιατρού επίσης τραυματίστηκε από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο όταν ένας 59χρονος άνδρας που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα επιτέθηκε εναντίον των δύο γυναικών με μαχαίρι.

Αυτός συνελήφθη αμέσως αφού προσπάθησε να διαφύγει και «φαίνεται ότι έδρασε χωρίς κίνητρο και δεν είχε ραντεβού στο νοσοκομείο», είχε επισημάνει ο εισαγγελέας της Ρενς σε ανακοίνωσή του.

«Φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εδώ και πολλά χρόνια έχει τεθεί υπό ενισχυμένη δικαστική συμπαράσταση», είχε προσθέσει.

Ο άνδρας είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για βιαιοπραγία, αλλά τον Ιούνιο του 2022 απαλλάχθηκε αφού κρίθηκε ποινικά μη υπεύθυνος.

