ΗΠΑ- Βιρτζίνια: Νεκροί και τραυματίες από πυρά μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart

Η αστυνομία στην πόλη Τσέζαπικ, στην πολιτεία Βιρτζίνια, έχει κινητοποιηθεί καθώς ειδοποιήθηκε για πυρά μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Walmart που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι μέσα στο κατάστημα.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL