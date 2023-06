ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή αεριωθουμένου που είχε προκαλέσει συναγερμό στην Ουάσινγκτον

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα το θάνατο των τεσσάρων επιβαινόντων σε ένα ιδιωτικό αεριωθούμενο που πετούσε χθες, Κυριακή, κοντά στην Ουάσινγκτον και, επειδή δεν απαντούσε στις κλήσεις του πύργου ελέγχου, δύο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν για να το αναχαιτίσουν, σπάζοντας το φράγμα του ήχου πάνω από την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Οι διασώστες, που έφθασαν στον τόπο της συντριβής λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα, 03:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) «δεν βρήκαν κανέναν επιζώντα», γνωστοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από την αστυνομία της Ουάσιγνκτον, η οποία έβγαλε τέλος στις έρευνες.

Δύο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν καθώς ο πύργος ελέγχου δεν λάμβανε απάντηση απ' αυτό το ιδιωτικό αεριωθούμενο «Cessna 560 Citation V που πετούσε πάνω από την Ουάσινγκτον και τη βόρεια περιοχή της Βιρτζίνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD)

Το αεροπλάνο στη συνέχεια συνετρίβη σε ορεινή ζώνη της πολιτείας της Βιρτζίνια, σε απόσταση περίπου 270 χιλιομέτρων από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

