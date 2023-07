Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές στις κινητοποιήσεις κατά της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν για ακόμη ένα Σάββατο στους δρόμους ισραηλινών πόλεων προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Στην κεντρική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της «δημοκρατίας», ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες. Πολλοί τραγουδούσαν το «Bibi Ciao», μια διασκευή του πασίγνωστου «Bella Ciao» των ιταλών παρτιζάνων, η οποία είχε ακουστεί και παλαιότερα κατά του Νετανιάχου. «Bibi» (Μπίμπι) είναι το προσωνύμιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Περίπου 150.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ, στη Χάιφα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

26th straight Saturday night of anti-govt demos in Israel amidst Netanyahu govt return of judicial overhaul legislation. Stronger showing this wknd - ~150k in Tel Aviv, thousands more across country. Plans to escalate protest incl major disruption at Ben Gurion airport Monday pic.twitter.com/5QQqzuxoft