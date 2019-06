Μεγάλη πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Λονδίνο - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στο Ανατολικό Λονδίνο.



Δέκα πυροσβεστικά οχήματα και 70 πυροσβέστες σπεύδουν να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο ανατολικό Λονδίνο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο λογαριασμό της στο Twitter.

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το αν υπάρχουν τραυματίες ή εγκλωβισμένοι.

Οι πρώτες εικόνες:

Barking Riverside. Hope nobody is injured. pic.twitter.com/krFMyXiVlP

@BBCBreaking at Barking Riverside!!! And 30min and not fire brigades!!! Help pic.twitter.com/WvDXJ64yZd