Μυστηριώδης λάμψη στον ουρανό του Κιέβου – H NASA διαψεύδει ότι προήλθε από συντρίμμια δορυφόρου

Μυστήριο καλύπτει την λάμψη που φώτισε τον ουρανό του Κιέβου το βράδυ της Τετάρτης και προκάλεσε πολλές θεωρίες, ακόμη και περί... εξωγήινων. Αξιωματούχοι στο Κίεβο υποπτεύονταν πως ήταν δορυφόρος της NASA που έπεσε στη Γη, αλλά η αμερικανική διαστημική υπηρεσία το διαψεύδει.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία εκτίμησε, πως η λάμψη μπορεί να ήταν μετεωρίτης. Η λάμψη φώτισε για λίγα δευτερόλεπτα τον νυχτερινό ουρανό του Κιέβου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

🇺🇦 Kiev authorities have officially declared that the flash in the sky is the result of the fall of a NASA satellite.#Kiev #Ukraine #news pic.twitter.com/PLck1teQLq