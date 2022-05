Ουκρανία: Νεκρός από ρωσικά πυρά Γάλλος δημοσιογράφος στο Σεβεροντονέτσκ

Ένας Γάλλος δημοσιογράφος σκοτώθηκε όταν Ρώσοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε όχημα εκκένωσης κοντά στο Σεβεροντονέτσκ.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας του Λουχάνσκ, Serhiy Gaidai, τεθωρακισμένο όχημα που είχε αναλάβει την εκκένωση 10 ατόμων έγινε στόχος ρωσικών πυρών.

⚡️Russians in the #Luhansk region fired on an evacuation vehicle, killing #French journalist In the Luhansk region, an armored evacuation vehicle came under fire from the #Russian army. Shell fragments pierced the car's armor. #BREAKING pic.twitter.com/robXNtATjF

Θραύσματα από οβίδα ή πυρά διαπέρασαν το παρμπρίζ του οχήματος, με αποτέλεσμα ο δημοσιογράφος να τραυματιστεί θανάσιμα στον λαιμό.

#Ukraine The French journalist Frédéric Leclerc Imhoff was killed in Severodonetsk. He was hit in the neck by Russian shell shrapnel. The car was to evacuate people, which was the story the journalist wanted to report on.



