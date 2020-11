Ο Τραμπ άλλαξε γνώμη και δεν παραδέχεται την ήττα του - «Δεν αναγνωρίζω τίποτα, θα νικήσουμε!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα παραδέχτηκε εμμέσως για πρώτη φορά δημοσίως την ήττα του στο Twitter, επανήλθε στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να αναδιπλωθεί και να γράψει:

«O Μπάιντεν είναι ο νικητής (των εκλογών) μόνο στα μάτια των Μέσων Ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Οι εκλογές ήταν ΝΟΘΕΥΜΕΝΕΣ!».

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!