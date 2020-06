Ο Τραμπ απειλεί με τον στρατό

«Ο Τραμπ κήρυξε τον πόλεμο στους Αμερικανούς». Με αυτόν τον τίτλο κυκλοφορεί η αμερικανική εφημερίδα Huffington Post, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος διέταξε να αναπτυχθούν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην Ουάσινγκτον, για να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης, χαρακτηρίζοντας «εγχώρια τρομοκρατία» τα επεισόδια των τελευταίων ημερών, μετά τον θάνατο 46χρονου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς, και «ντροπή» τις ταραχές της Κυριακής στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Απείλησε συγκεκριμένα να στείλει τον στρατό στις πόλεις και στις πολιτείες που θα αρνηθούν να υπακούσουν την εντολή του προς τους δημάρχους και τους κυβερνήτες να αναπτύξουν «συντριπτικές» δυνάμεις των υπηρεσιών επιβολής της τάξης για να ανακτηθεί η κρατική «κυριαρχία στους δρόμους».

Ο Τραμπ επικαλείται νόμο του 1807 που επιτρέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναπτύξει στρατό σε αμερικανικό έδαφος για να αποκαταστήσει την τάξη.

«Αν οποιαδήποτε πόλη ή πολιτεία αρνηθεί να προχωρήσει στις ενέργειες αυτές, τότε θα αναπτύξω τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και θα επιλύσω τάχιστα το πρόβλημα γι’ αυτές», απείλησε ο Ρεπουμπλικανός ένοικος του Λευκού Οίκου.

My fellow Americans - My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation -- and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Καθώς ο Τραμπ επέμενε ότι θα αποκαταστήσει την τάξη, έξω από το κτήριο γινόταν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, για να διαλυθούν διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να απαιτήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ, τον Αφροαμερικανό ο θάνατος του οποίου την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη πυροδότησε τις εκτεταμένες ταραχές.

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S — Daniella Cheslow (@Dacheslow) June 2, 2020

Αστυνομικοί, αρκετοί έφιπποι, έκαναν κατόπιν έφοδο για να απωθήσουν τους κυρίως ειρηνικούς διαδηλωτές. Μετά το τέλος του διαγγέλματός του, ο Τραμπ περπάτησε ως την εμβληματική αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ, ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο -το κτήριο υπέστη φθορές στα επεισόδια της προηγουμένης- με ελικόπτερα να πετούν από πάνω και δεκάδες στελέχη της προεδρικής ασφάλειας να τον πλαισιώνουν.

Στον ναό αυτόν, που αποκαλείται «η εκκλησία των προέδρων», έχουν πάει όλοι οι εν ενεργεία αρχηγοί του κράτους των ΗΠΑ από το 1816, όταν ανεγέρθηκε.

«Έχουμε μια σπουδαία χώρα» είπε ο Τραμπ φωτογραφιζόμενος μπροστά στην εκκλησία, κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής, προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Νέα Υόρκη

Επίσης, το κέντρο του Μανχάταν μετατράπηκε σε θέατρο λεηλασιών τη νύχτα της Δευτέρας, γεγονός που ώθησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης να ανακοινώσει την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας για περισσότερες ώρες σήμερα.

Καταστήματα γνωστών εταιρειών, όπως των Nike και Michael Kors, στην 5η Λεωφόρο, καταστήματα με ηλεκτρονικά, κινητά τηλέφωνα, Lego και άλλα στις λεωφόρους του Midtown λεηλατήθηκαν προτού τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας, μέτρο άνευ προηγουμένου, στις 23:00 τοπική ώρα (στις 06:00 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ομάδες νεαρών κυκλοφορούσαν από τον έναν δρόμο στον άλλον, ενώ ολόκληρες οδοί σε αυτή την πολύ τουριστική υπό κανονικές συνθήκες συνοικία, αλλά εγκαταλελειμμένη εξαιτίας της πανδημίας είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NY1 κατέγραψαν τη λεηλασία σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών της αλυσίδας Best Buy, πριν οι δράστες συλληφθούν.

Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κατάσταση. Ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση θα αρχίσει «νωρίτερα» σήμερα Τρίτη, από τις 20:00. Χθες επιβλήθηκε -για πρώτη φορά -από τις 23:00 ως τις 05:00.

Πάντως ο δήμαρχος διαβεβαίωσε πως «η πόλη είναι εντελώς υπό έλεγχο και κατά το μεγαλύτερο μέρος της ήρεμη και ειρηνική».

Η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας ανακοινώθηκε μερικές ώρες νωρίτερα από τον δήμαρχο και τον κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, μετά τις διαδηλώσεις και τις λεηλασίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ειδικά στη συνοικία Σόχο.

Η αμερικανική οικονομική πρωτεύουσα ακολούθησε τα βήματα άλλων περίπου σαράντα μεγάλων πόλεων που επέβαλαν αυτό το μέτρο στην προσπάθειά τους να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση εν μέσω των διαδηλώσεων και των ταραχών που πυροδότησε ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη Δευτέρα στη Μινεσότα.

Η υπόθεση του θανάτου του Φλόιντ μετατράπηκε σε νέο σύμβολο της αστυνομικής βαρβαρότητας με θύματα μέλη της μειονότητας των μαύρων.

Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές νωρίτερα, με περίπου χίλιους ανθρώπους να συγκεντρώνονται στην Times Square και άλλους τόσους στο Μπρούκλιν. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε μετά το απόγευμα.

A journalist is seen bleeding after police fired tear gas and rubber bullets at protesters in Minneapolis.



Journalists covering the protests in the US over the death of George Floyd have found themselves under attack, by police and at times by protesters



📸 Chandan Khanna pic.twitter.com/5cPfCYIlFf — AFP news agency (@AFP) June 2, 2020

This is another quick 'message' I'd like to put out on this thread before I dig into the juicy stuff.



This is a video of Law Enforcement stopping & surrounding individuals in a car.



>>Notice how they don't step IN FRONT OF THE CAR.<<#GetOffTheRoadspic.twitter.com/JoTYEwM9Ja — wolf (@ImNotTheWolf) June 2, 2020

Καθώς η Νέα Υόρκη βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες λεηλασίες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε στην Ουάσινγκτον την ανάπτυξη «χιλιάδων βαριά οπλισμένων στρατιωτών» και αστυνομικών στην πρωτεύουσα, για να δοθεί τέλος στις «ταραχές» και στις «λεηλασίες».

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος Ντε Μπλάζιο κατήγγειλε τους «φιλοπόλεμους όρους» και την «πολωτική ρητορική» του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

O Μπάιντεν κατηγορεί τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τον στρατό «εναντίον του αμερικανικού λαού»

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τον στρατό των ΗΠΑ «εναντίον του αμερικανικού λαού» και κατήγγειλε το γεγονός ότι έγινε χρήση δακρυγόνων εναντίον «ειρηνικών διαδηλωτών» για να φωτογραφηθεί μπροστά σε μια εκκλησία και να προσελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στον ίδιο.

«Χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό κατά του αμερικανικού λαού. Εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών κι έριξε πλαστικές σφαίρες. Για μία φωτογραφία» ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, μετά την απρογραμμάτιστη επίσκεψη του Τραμπ σε μια εμβληματική εκκλησία σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, η οποία υπέστη φθορές στα επεισόδια της Κυριακής στην Ουάσινγκτον.

Δημοφιλής Αφροαμερικανός εστιάτορας σκοτώθηκε στην πόλη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι

Δημοφιλής Αφροαμερικανός ιδιοκτήτης εστιατορίου έχασε τη ζωή του στην πόλη Λούιβιλ της Πολιτείας Κεντάκι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα, όταν στελέχη της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς άνοιξαν πυρ για να απωθήσουν πλήθος που διαδήλωνε εναντίον των εγκλημάτων κατά Αφροαμερικανών από την αστυνομία, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης Λούιβιλ αποπέμφθηκε και δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε αργία όταν οι αρχές ενημερώθηκαν πως στελέχη της αστυνομίας έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τις κάμερες που φορούν για να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων, διευκρίνισε ο δήμαρχος Γκρεγκ Φίσερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Είχαμε μια φρικτή τραγωδία χθες βράδυ στη συμβολή της 26ης Οδού και της Μπρόντγουεϊ» είπε ο Φίσερ. «Χάσαμε έναν υπέροχο πολίτη, που ονομαζόταν Ντέιβιντ Μάκατι» πρόσθεσε.

Ο θάνατος του Μάκατι, ιδιοκτήτη του εστιατορίου YaYa's BBQ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, είναι η δεύτερη πρόσφατη περίπτωση στην οποία τα στελέχη της αστυνομίας δεν ενεργοποίησαν τις κάμερες που αφορούν σε συμβάν με χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων με συνέπεια θάνατο μέλους φυλετικής μειονότητας στο Λούιβιλ.

Όπως σε δεκάδες άλλες αμερικανικές πόλεις, οι συμμετέχοντες στη διαδήλωση στην πόλη Λούιβιλ εξοργίστηκαν από τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, του 46χρονου μαύρου ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς αφού υπέστη ασφυξία καθώς το γόνατο αστυνομικού πίεζε τον λαιμό του επί σχεδόν εννιά λεπτά.

Διαμαρτύρονταν επίσης εναντίον της αστυνομίας στο Λούιβιλ, στελέχη της οποίας πυροβόλησαν και σκότωσαν πρόσφατα την 26χρονη Μπριόνα Τέιλορ στην είσοδο του σπιτιού της, όπου είχαν ένταλμα να κάνουν έρευνα απροειδοποίητα.

Οι διαδηλώσεις εναντίον του ρατσισμού και οι ταραχές συγκλονίζουν τις ΗΠΑ απ’ άκρου εις άκρον, με τις αρχές σε διάφορα αστικά κέντρα να παρατείνουν τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας που επέβαλαν, με την ελπίδα να αποτρέψουν την έβδομη συνεχόμενη νύχτα λεηλασιών και βανδαλισμών στο περιθώριο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Φλόιντ.

Δεν είναι σαφείς οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Μάκατι, είπε ο Φίσερ.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι αρχές γνωρίζουν πως δύο αστυνομικοί στο Λούιβιλ και δύο άνδρες της Εθνοφρουράς άνοιξαν πυρ. Οι αστυνομικοί κατέθεσαν πως ανταπέδωσαν πυρά που δέχθηκαν, συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, υποσχέθηκε ότι θα διενεργηθεί διεξοδική έρευνα. «Η δέσμευσή μου είναι ότι θα σας πούμε την αλήθεια, όποια κι αν είναι» υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.