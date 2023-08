Ουγκάντα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη βύθιση πλοιαρίου στη λίμνη Βικτόρια

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού ένα πλοιάριο μεταφοράς εμπορευμάτων βυθίστηκε σήμερα στη λίμνη Βικτόρια, στη νότια Ουγκάντα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

UPDATE: The Uganda police has released a press release stating that a boat carrying bags of charcoal, fresh foods, silver fish,..and passengers capsized in lake Victoria at around 5am. 20 people are reported dead, 9 rescued are the rest are missing.#SparkUpdates pic.twitter.com/ydCgJsFQNk — SPARK TV (@sparktvuganda) August 2, 2023

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το ναυάγιο οφείλεται στην κακοκαιρία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το πλοιάριο ήταν υπερφορτωμένο.

A search and rescue operation is underway for the missing people after an early morning canoe accident on Lake Victoria.

The accident occurred as the canoe was en route to Katabi town council in Wakiso district from Lwanabatya and Ntuuwa landing sites in Kalangala district. pic.twitter.com/2su1xbpXdI — Baba TV Uganda (@babatvuganda) August 2, 2023

Εννέα από τους συνολικά 34 επιβάτες διασώθηκαν και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

UPDATE: 20 confirmed dead, 9 rescued from overloaded boat carrying 34 people and cargo on Lake Victoria. #NTVNews



The cause of the accident is attributed to overloading and bad weather. Rescue efforts, led by the Police Marines, UPDF Fisheries Protection Unit, and local… pic.twitter.com/opaONIVXYo — NTV UGANDA (@ntvuganda) August 2, 2023

Το πλοιάριο μετέφερε, μεταξύ άλλων, σάκους με ξυλοκάρβουνα, φρέσκα προϊόντα και ψάρια. Ανατράπηκε και βυθίστηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, τοπική ώρα.

Στις 25 Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν όταν βυθίστηκε ένα επιβατικό πλοίο σε άλλη λίμνη της Ουγκάντας, τη λίμνη Αλβέρτου, πάνω στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στην ίδια λίμνη πνίγηκαν το 2019 οκτώ μέλη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και υποστηρικτές της.