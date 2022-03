Πρώτος νεκρός δημοσιογράφος στο ουκρανικό μέτωπο

Δημοσιογράφος των New York Times σκοτώθηκε λίγο έξω από το Κίεβο, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Ο βραβευμένος δημοσιογράφος Brent Renaud, ηλικίας 51 ετών, δέχθηκε ρωσικά πυρά ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο στην περιοχή Ιρπίν. Μαζί του ήταν και άλλος ένας δημοσιογράφος, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

A 51-year-old US journalist was killed today in Irpin, a Kyiv suburb. His colleague, with whom he was traveling, was injured and rescued. The video we took under the bridge shows the evacuation of the injured colleague. pic.twitter.com/bdI5S2Pcrb https://t.co/FHfBGMmQvC — 🌻 Fertilizer Finder 🌻 (@ManiacMagic1) March 13, 2022

Ο δεύτερος δημοσιογράφος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για επέμβαση: