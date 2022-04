Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος An-26 στη Ζαπορίζια - Πληροφορίες για νεκρούς

Ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-26 συνετρίβη στην περιοχή της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, ενώ πραγματοποιούσε «τεχνική πτήση» και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες.

Την σχετική είδηση επιβεβαιώνει και το ουκρανικό ειδησεογραφικό μέσο nexta.tv δίχως όμως να δίνει πληροφορίες αν υπήρχαν θύματα και στο έδαφος μετά την πτώση του αεροσκάφους.

Mέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος και ο αριθμός των επιβαινόντων στο αεροσκάφος.

Δείτε την ανάρτηση

‼️ A #Ukrainian military transport aircraft An-26 crashed in #Volnyanskiy district in #Zaporizhzhya region.



The plane was performing a "technical flight".



There were casualties as a result of the crash, the regional military administration said. pic.twitter.com/vqbapbBwrq