Σεισμός στην Τουρκία: Μόνο το κτήριο των Πολιτικών Μηχανικών έμεινε όρθιο

Μεγαλώνει η οργή της τουρκικής κοινωνίας για την παντελή έλλειψη αντισεισμικής θωράκισης των κτηρίων που καταρρέουν σαν τραπουλόχαρτα, ενώ αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση Τούρκου δημοσιογράφου με φωτογραφία από σημείο του Καχραμάνμαρας, όπου το μόνο κτήριο που έχει μείνει όρθιο είναι αυτό των Πολιτικών Μηχανικών.

Ο δημοσιογράφος Ragip Soylu έγραψε στον λογαριασμό του στο Τwitter: «Ένα κτήριο στέκεται όρθιο στην Καχραμανμαράς: Το Επιμελητήριο των Πολιτικών Μηχανικών».

One building standing in Kahramanmaras: The Chamber of Civil Engineers pic.twitter.com/tJAfA4whYb