Τέσσερις νεκροί και μεγάλες καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές στη Χιλή

Δεκάδες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στη Χιλή, που θρηνεί τέσσερις νεκρούς ενώ τουλάχιστον 140.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη.

Η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τόχα ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στα οχήματά τους στην πόλη Σάντα Χουάνα του Μπιόμπιο, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτίως του Σαντιάγο. Οι δύο από αυτούς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες σε έναν δρόμο ενώ οι άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Wildfire in Chile, more than 7,000 hectares burning, thousands of people evacuated and homes destroyed by fires registered in the Nuble (red alert) and Bío Bío regions of Chile. pic.twitter.com/yg6tOnbz5m