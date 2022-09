Τυνησία: Τελωνειακός πυροβόλησε και σκότωσε νεαρό για λαθραία τσιγάρα

Η εισαγγελία της Τύνιδας ξεκίνησε έρευνα την Πέμπτη μετά τον θάνατο ενός νεαρού, που πιστεύεται ότι πουλούσε λαθραία τσιγάρα, από τα πυρά ενός τελωνειακού, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης.

Ο 23χρονος Μοχσέν Ζεγιάνι πέθανε την Τετάρτη το βράδυ στο νοσοκομείο της Τύνιδας αφού δέχθηκε τα πυρά ενός τελωνειακού στο κέντρο της πρωτεύουσας της Τυνησίας στη διάρκεια επιχείρησης εναντίον ενός οχήματος το οποίο μετέφερε λαθραία τσιγάρα, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

#Tunisia #Tunis down town "Passage" a custom officer shoots a street vendor dead on the spot & fleeing in a car. Watch the hole episode👇#Tunisie#تونس pic.twitter.com/UgTRKq7FNA