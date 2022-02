Το ΝΑΤΟ στέλνει αντιαρματικούς πυραύλους και όπλα στην Ουκρανία

To ΝΑΤΟ αυξάνει τη βοήθεια προς την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ έπειτα από επικοινωνία του με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει ο κ. Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο Twitter, η βοήθεια αφορά σε αντιαεροπορικούς πυραύλους και αντιαρματικά όπλα, καθώς και ανθρωπιστική και οικονομική αρωγή.



«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον επαίνεσα για τη γενναιότητα του λαού και των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενισχύουν την υποστήριξη με πυραύλους αεράμυνας, αντιαρματικά όπλα, καθώς και ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια» αναφέρει.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.