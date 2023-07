Τουλάχιστον 20 τραυματίες στις ρωσικές επιδρομές σε Μικολάιφ και Οδησσό

Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές τις πρώτες πρωινές ώρες ιδίως στη Μικολάιφ και στην Οδησσό, πόλεις της νότιας Ουκρανίας όπου βρίσκονται λιμάνια στρατηγικής σημασίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στη Μικολάιφ, «οι Ρώσοι έπληξαν το κέντρο της πόλης. Χώρος στάθμευσης και τριώροφη πολυκατοικία βρίσκονται στις φλόγες. Πυροσβέστες επιχειρούν επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο Βιτάλι Κιμ, ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας.

«Δεκαοκτώ άνθρωποι συνολικά τραυματίστηκαν, οι εννέα εισήχθησαν σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους πέντε παιδιά», ενώ «δύο άνθρωποι βγήκαν από τα συντρίμμια», πρόσθεσε αργότερα.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες, ιδίως για το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην επιδρομή.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μικολάιφ, τον Ολεξάντρ Σενκέβιτς, «υπάρχει τεράστιος κρατήρας στο έδαφος κοντά σε τριώροφη πολυκατοικία» και «η πυρκαγιά είναι πολύ σοβαρή».

«Πέντε πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές», ανέφερε αργότερα ο αιρετός, τονίζοντας πως «περίπου 15» χώροι στάθμευσης υπέστησαν ζημιές.

Σε φωτογραφίες που μεταφόρτωσε βλέπει κανείς πολυώροφο κτίριο να καταβροχθίζεται από τις φλόγες και πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.

Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμός εξαιτίας επικείμενων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών σε διάφορες περιφέρειες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μικολάιφ, η οποία έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών επιδρομών αφότου άρχισε η εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Καταστροφές στο κέντρο της Οδησσού»

Στην Οδησσό, μεγάλο λιμάνι περίπου 100 χλμ. νοτιοδυτικά της Μικολάιφ, τα ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να χρειαστεί να εισαχθούν σε νοσοκομείο δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

«Έπειτα από ρωσική επίθεση (...) υπάρχουν καταστροφές στο κέντρο της Οδησσού», ανέφερε ο κ. Κίπερ μέσω Telegram, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν. Διαβεβαίωσε πως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας βρίσκονται επί ποδός.

Σε οπτικό υλικό που μεταφόρτωσε ο Σερχίι Μπρατσούκ, εκπρόσωπος της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, εικονίζονται κτίρια που υπέστησαν ζημιές και άνδρας καθώς σκουπίζει σπασμένα γυαλιά στο εξωτερικό κτιρίου.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε πως εντόπισε την εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας προς την κατεύθυνση της Οδησσού, όπου ο κ. Κίπερ κάλεσε τους πολίτες να μείνουν στα καταφύγια.

For the third night in a row, Russian troops shelled Odessa. There was also a rocket hit in the center of the city of Nikolaev city. There are many casualties, as well as great destruction. I pray that the Almighty will protect Ukraine, and the villains who shell the peaceful… pic.twitter.com/IjFvW1QgLi