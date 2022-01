Βουλγαρία: Διαμαρτυρία εκατοντάδων πολιτών κατά του πράσινου πιστοποιητικού μπροστά από το Κοινοβούλιο

Εκατοντάδες πολίτες γέμισαν την Τετάρτη την πλατεία μπροστά από το κτήριο του Κοινοβουλίου στο κέντρο της Σόφιας ζητώντας την πλήρη κατάργηση του πράσινου πιστοποιητικού για την COVID-19. Η διαμαρτυρία οργανώθηκε στο Facebook από το μικρότερο κόμμα του Κοινοβουλίου, το Vazrazhdane (Αναγέννηση), μετά την ψήφιση από το νομοθετικό σώμα κανόνων που απαιτούν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ανάρρωσης, θετικό τεστ αντισωμάτων ή αρνητικό τεστ COVID-19 για την είσοδο στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης.

Το κτήριο της Βουλής είχε αποκλειστεί από αστυνομία και τη χωροφυλακή. Λίγο μετά το μεσημέρι, η ένταση κλιμακώθηκε καθώς οι διαδηλωτές παραβίασαν τον αστυνομικό κλοιό και προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτήριο.

Bulgaria today, anti-mandate protestors vs the police.



Hello to the new normal.pic.twitter.com/UYyR9Sqfvq — Aaron Ginn (@aginnt) January 12, 2022

Η κεντρική είσοδος του κτιρίου της Βουλής αποκλείστηκε από μέσα με αναποδογυρισμένα τραπέζια. Οι βουλευτές της Αναγέννησης, που βρίσκονταν μέσα στο κτήριο, επέμειναν να επιτραπεί στους διαδηλωτές να εισέλθουν στο κτήριο ή να βγουν οι ίδιοι οι βουλευτές από την κύρια είσοδο και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν "Θέλω μια κανονική ζωή", "Δεν είμαι αντιεμβολιαστής". Υπήρχαν επίσης πλακάτ που έγραφαν "Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας!", που αναφέρονταν στα υποχρεωτικά τεστ COVID-19 για τους μαθητές στο σχολείο δύο φορές την εβδομάδα. Στη συγκέντρωση ακουγόταν δυνατή μουσική.

Police held off protesters’ attempts to enter Bulgaria’s parliament building in Sofia on Wednesday, during a demonstration against COVID-19 measures in the country. pic.twitter.com/qx74CCmvCa — CBS News (@CBSNews) January 12, 2022

Ο επικεφαλής για τον τομέα της Σόφιας του κόμματος Αναγέννηση, Αλεξάντερ Αρανγκέλοφ, δήλωσε στο BTA ότι αναμένονταν περίπου 40 λεωφορεία με υποστηρικτές του κόμματος από όλη τη Βουλγαρία.

Η διαδήλωση απέκλεισε την κυκλοφορία σε πολλές κεντρικές λεωφόρους στη Σόφια.

Τουλάχιστον οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Ο αρχηγός του κόμματος Αναγέννηση, Κοσταντίν Κοσταντίνοφ, αναμενόταν να είναι το κύριο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, αλλά τέθηκε σε καραντίνα την προηγουμένη, ως πρόσωπο επαφής, αφότου ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Νίκολα Μίντσεφ, βρέθηκε θετικός στην COVID τη Δευτέρα. Ο Κοσταντίνοφ και ο Μίντσεφ ήταν μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου για την Εθνική Ασφάλεια (CCNS) τη Δευτέρα μαζί με τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο, υπουργούς της κυβέρνησης, αρχηγούς κομμάτων και επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κοσταντίνοφ απευθύνθηκε στους διαδηλωτές με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης. Στο μήνυμά του, προέτρεψε να υπάρξει διάλογος μεταξύ των διαδηλωτών και των βουλευτών.

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών αποχώρησε από το πλήθος, πήγε στο υπουργείο Υγείας και συναντήθηκε με την υπουργό Υγείας Ασένα Σερμπέζοβα. Η υπουργός τους είπε, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του υπουργείου της, ότι η ίδια είναι κατά της εντολής εμβολιασμού και επίσης ότι επέμεινε να ονομαστεί το πράσινο πάσο "πιστοποιητικό εμβολιασμού" επειδή προσφέρει στους πολίτες περισσότερες επιλογές και όχι απλώς τον εμβολιασμό. Απαντώντας σε ερώτηση διαδηλωτή, η υπουργός είπε: "Δεν εξαρτόμαστε από πολιτικά ή φαρμακευτικά λόμπι ή ξένες κυβερνήσεις".

Σε σχόλιό του στο δίκτυο bTV, ο πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ είπε ότι σέβεται το δικαίωμα στη διαδήλωση, έχοντας ο ίδιος πάρει μέρος σε πολλές διαδηλώσεις. Η διαδήλωση ωστόσο, θα πρέπει να καταλήξει σε εποικοδομητικά μέτρα και αυτά πρέπει να συζητηθούν σε διάλογο, πρόσθεσε.

"Διάλογος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν προταθούν εναλλακτικά μέτρα και ιδέες που είναι εποικοδομητικά και εφικτά και που διασφαλίζουν ότι η υγεία των Βουλγάρων προστατεύεται και το σύστημα υγείας δεν υφίσταται υπερβολική πίεση", είπε ο Πέτκοφ, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε καραντίνα μετά τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Είπε επίσης ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τους διαδηλωτές όταν λήξει η καραντίνα του.

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Βουλγαρίας (DB) Ιβάιλο Μιρσέβ σχολίασε στους δημοσιογράφους από τους διαδρόμους του Κοινοβουλίου ότι "αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει μπροστά από το κτήριο του βουλγαρικού Κοινοβουλίου". Σημείωσε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά μια τέτοια συμπεριφορά είναι απαξιωτική και οι διαμαρτυρίες θα πρέπει να είναι ειρηνικές.

Bulgaria 🇧🇬 Anti Everything 🔥 From the View from inside, it looks like parliamentarians were scrambling for their lives 👇👊 pic.twitter.com/QvKdN7QFXk — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) January 12, 2022

Οι βουλευτές του κόμματος Υπάρχει Τέτοιος Λαός (TSP) Αντρέι Τσορμπάνοφ και Στάνισλαβ Μπαλαμπάνοφ είπαν ότι το κόμμα τους είναι κατά του πράσινου πιστοποιητικού και το θεωρεί αναποτελεσματικό, αλλά δεν διαμαρτύρεται επειδή είναι πιστός εταίρος στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Ισκρεν Μίτεφ του κόμματος Συνεχίζουμε την Αλλαγή (CC) σημείωσε ότι το CC υποστηρίζει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση μιας νέας παραλλαγής του κορωνοϊού, η υγεία των πολιτών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, ΒΤΑ