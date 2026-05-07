Σειρά εκρήξεων συγκλόνισε το βράδυ της Πέμπτης την ευρύτερη περιοχή της στρατηγικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς και της νήσου Κεσμ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης,

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News από υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο.

🚨#AlertaADN De acuerdo con medios iraníes, cazas de los Emiratos Árabes Unidos, acompañados por aviones cisterna estadunidenses, llevan a cabo ataques en distintas zonas de Bandar Abbas y en islas cercanas al Estrecho de Ormuz pic.twitter.com/B1MF8txO7h — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 7, 2026

Πλήγμα σε προβλήτα

Αναφέρθηκε έκρηξη και ζημιές στην εμπορική προβλήτα Bahman στο νησί Κεσμ. Το πρακτορείο Fars συνέδεσε το περιστατικό με «ανταλλαγή πυρών με τον εχθρό».

Άλλες πηγές του Tasnim υποστήριξαν ότι μέρος των θορύβων προήλθε από προειδοποιητικές βολές του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προς πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια.

🔴 Update: #Iran #Israel Explosions have been reported in the southern Iranian port of Bandar Abbas and on Qeshm Island, according to Iranian state media. The Mizan News Agency said air defences intercepted several small drones over Qeshmhttps://t.co/3dXRz1RYhT — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 7, 2026

Ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά αμερικανικού πλοίου μετά από επίθεση σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο

Το πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, έγραψε επικαλούμενο ενημερωμένο στρατιωτικό αξιωματούχο ότι οι εκρήξεις το βράδυ της Πέμπτης συνδέονταν με επίθεση του αμερικανικού στρατού σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο.

Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι, μετά την επίθεση, η Ισλαμική Δημοκρατία έπληξε «εχθρικές μονάδες» στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, αναγκάζοντάς τες να υποχωρήσουν.

Τα περιστατικά καταγράφονται σε μια περίοδο ακραίας κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ, με συχνές ναυτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Τεχεράνη έχει καταγγείλει πρόσφατα αμερικανικές απόπειρες παραβίασης της στρατηγικής υδάτινης οδού, κατηγορώντας παράλληλα τις δυνάμεις των ΗΠΑ για στοχοποίηση αλιευτικών σκαφών στην περιοχή.