Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (4/12) ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα δικασθεί ως «εγκληματίας πολέμου», για την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε σύνοδο του Οργανιμσού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι η Γάζα είναι παλαιστινιακό έδαφος και θα ανήκει πάντα στους Παλαιστίνιους.

«Ο χασάπης της Γάζας, Νετανιάχου, παραδέχτηκε μπροστά στις κάμερες ότι οι επεκτατικοί του στόχοι δεν περιορίζονται μόνο στη Ραμάλα και τη Γάζα, είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν.

«Ως εκ τούτου, η υπεράσπιση της Γάζας και της Παλαιστίνης σήμερα σημαίνει ταυτόχρονα χρόνος υπεράσπισης της Ιερουσαλήμ, της Μέκκας, της Μεδίνας, της Δαμασκού, της Κωνσταντινούπολης και άλλων ισλαμικών πόλεων», συνέχισε.

