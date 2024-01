Για «επίμονες και μερικές φορές έντονη χιονόπτωση και παγωμένη βροχή» θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και σήμερα οι κάτοικοι της κεντρικής Γερμανίας από την περιοχή της Κολωνίας έως και την Θουριγγία, η οποία πλήττεται από χθες, Τετάρτη, από την κακοκαιρία “Γερτρούδη”, προειδοποίησε τα ξημερώματα η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

«Περιμένουμε μεγάλες ποσότητες φρέσκου χιονιού, σαν καταιγίδα, έως και 30 εκατοστά εντός 24 ωρών», ανακοίνωσε η Υπηρεσία και έκανε λόγο για τον κίνδυνο «σημαντικών προβλημάτων στην κυκλοφορία». Τα φαινόμενα αναμένεται ωστόσο να εκτονωθούν από το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Persistent, moderate to heavy #snow in #Bonn, Germany, now. Even main roads are snow covered. Difficult driving conditions. pic.twitter.com/cvcbBe60wp

— Lars Lowinski (@larslowinski) January 17, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ