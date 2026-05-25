Με ξεχωριστά μηνύματα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, απηύθυνε λόγια στήριξης προς τον Ναμπίχ Μπέρι, Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, και τον Γενικό Γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, συγχαίροντας την κυβέρνηση, τον λαό και την «αντίσταση» του Λιβάνου για την επέτειο της «Ημέρας Αντίστασης και Απελευθέρωσης».

Η ημέρα αυτή τιμά την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο το 2000, και ο Αρακτσί υπογράμμισε τη στήριξη του Ιράν προς την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου έναντι του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η δήλωσή του ακολουθεί την καταδίκη της Χεζμπολάχ από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επειδή απέρριψε για ακόμη μία φορά τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ παράλληλα κάλεσε τον λαό του Λιβάνου να βγει στους δρόμους.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η πιθανή συμφωνία που συζητείται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες από τις 2 Μαρτίου.

Την Κυριακή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Τραμπ τού επανεπιβεβαίωσε το «δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του έναντι απειλών σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, εκδίδει μηνύματα στήριξης προς τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, αναφέροντας ότι δεν θα τους εγκαταλείψει στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.