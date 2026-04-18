Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Παρασκευή στη Λισαβόνα διαμαρτυρόμενοι για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας που, σύμφωνα με τα συνδικάτα, υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια καθώς διευκολύνει την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες και περιορίζει τις επί πληρωμή υπερωρίες.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας ενέκρινε τον Σεπτέμβριο ένα προσχέδιο νόμου για την τροποποίηση του εργατικού κώδικα, με στόχο να αυξήσει τη χαμηλή παραγωγικότητα. Οι προτάσεις που εισηγήθηκε η κυβέρνηση πυροδότησαν την πρώτη γενική απεργία στην Πορτογαλία έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια. Τα συνδικάτα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υιοθετεί τις θέσεις των εργοδοτών για να καταργήσει δικαιώματα των χαμηλόμισθων εργαζομένων που αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν, εν μέσω της αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο, το CGTP, ανέφερε ότι «πολλές δεκάδες χιλιάδες» διαδηλωτές κατέλαβαν τη μεγαλύτερη λεωφόρο της πρωτεύουσας. Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε κάποια εκτίμηση για τον αριθμό των διαδηλωτών.

Η Ινές Μπράνκο, μια 33χρονη πωλήτρια, είπε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα βλάψουν τους εργαζόμενους «με όλους τους τρόπους», καθώς θα μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνουν στην οικογένειά τους ενώ θα καταστούν ευκολότερες οι απολύσεις. Καμία από τις προτεινόμενες αλλαγές δεν βελτιώνει τη ζωή των εργαζομένων, υποστήριξε.

«Το κόστος ζωής αυξάνεται, εργαζόμαστε 40 ώρες την εβδομάδα και πάλι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς στο τέλος του μήνα, ενώ οι εταιρείες βγάζουν κέρδη εκατομμυρίων. Είναι απαράδεκτο», είπε.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο των υποχρεωτικών διαβουλεύσεων με τα συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις. Στη συνέχεια θα προωθηθεί στο κοινοβούλιο όπου το ακροδεξιό κόμμα Chega, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να το υπερψηφίσει.

Αν και η κυβέρνηση απέσυρε ορισμένες προτάσεις, όπως εκείνη που αφορούσε τις απολύσεις για «βάσιμο λόγο», τα συνδικάτα λένε ότι οι βασικές ανησυχίες τους δεν απαντήθηκαν. Μεταξύ αυτών είναι η πρόταση που αυξάνει τα όρια για εξωτερική ανάθεση εργασιών και εκείνη για τη δημιουργία «ατομικών τραπεζών χρόνου»: οι εργαζόμενοι θα επιτρέπεται να απασχολούνται για δύο επιπλέον ώρες, πέραν του οκταώρου, χωρίς άμεση πληρωμή των υπερωριών, που θα συμψηφίζεται αργότερα εντός του έτους. Οι υπερωρίες αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 150 ώρες ετησίως.

«Δεν εκλέξαμε την κυβέρνηση ή τους βουλευτές για να μας χρησιμοποιούν σαν σάκο του μποξ», είπε η 45χρονη δασκάλα Βανέσα Τεϊσέιρα.

Η Πορτογαλία συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, σύμφωνα με το Reuters. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους κερδίζουν λιγότερα από 1.000 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Η παραγωγικότητα στην Πορτογαλία ανά ώρα εργασίας φτάνει στο 80,5% του μέσου όρου της ΕΕ, είναι δηλαδή η πέμπτη χαμηλότερη στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

