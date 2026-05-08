Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) που, σύμφωνα με τις Αρχές, προέρχονται από το Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης από τα συστήματα αεράμυνας, τα οποία εμπλέκονται ενεργά με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και drones.

Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι οι επιχειρήσεις αεράμυνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα.