Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ελληνικές Αρχές και οι υπηρεσίες πληροφοριών μετά τον τυχαίο εντοπισμό ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος, που παραπέμπει σε τεχνολογία αιχμής στρατιωτικού τύπου, μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι του Αστακού, όπου και εξετάζεται εξονυχιστικά.

Δείτε βίντεο από την μεταφορά του:

«Σαν σκηνή από ταινία κατασκοπείας»

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν ψαράδες που κινούνταν κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο (Κάβος της Κυράς) παρατήρησαν κάτι απόκοσμο: μέσα σε μια θαλάσσια σπηλιά βρισκόταν ένα μαύρο, αεροδυναμικό σκάφος.

«Ήταν σαν σκηνή από ταινία κατασκοπείας. Το σκάφος δεν είχε άνθρωπο επάνω, αλλά η μηχανή του δούλευε κανονικά στο ρελαντί», αναφέρουν μαρτυρίες. Οι ψαράδες, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, ρυμούλκησαν το «drone-φάντασμα» μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής, ενημερώνοντας άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Χαρακτηριστικά που «δείχνουν» drone πολέμου

Η πρώτη αυτοψία αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο σκάφος αναψυχής ή τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι.

Το όχημα θαλάσσιας πλεύσης (USV) φέρει:

Προηγμένους αισθητήρες και θόλους επικοινωνίας

Συστοιχίες κεραιών για μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις

Μαύρο χρώμα «low visibility», που το καθιστά δύσκολα ορατό τη νύχτα ή από ραντάρ.

Στο μικροσκόπιο η προέλευση και η αποστολή του

Μετά τη μεταφορά του στον Αστακό, το σκάφος βρίσκεται υπό την επιτήρηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και εξειδικευμένων τεχνικών.

Τα σενάρια που εξετάζονται είναι πολλά, με επικρατέστερα τα εξής:

Να ανήκει σε φίλια δύναμη (ΝΑΤΟ) ή να «ξέφυγε» από κάποια άσκηση στη Μεσόγειο.

Να συλλέγει πληροφορίες για θαλάσσιες οδούς ή υποδομές.

Να βρίσκεται σε ερευνητική αποστολή από κάποιο επιστημονικό ίδρυμα, αν και ο εξοπλισμός παραπέμπει σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι η μηχανή ήταν σε λειτουργία υποδηλώνει ότι το σκάφος ήταν ενεργό μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε, αυξάνοντας το μυστήριο για το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη σπηλιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θαλάσσιο drone ενδέχεται να είναι ουκρανικής προέλευσης ενώ εξετάζεται αν φέρει οπλισμό. Θα μεταφερθεί σε ειδικό χώρο και σε περίπτωση που φέρει εκρηκτικά ειδικοί θα προχωρήσουν στην εξουδετέρωση με ελεγχόμενη έκρηξη, διαφορετικά θα κατασχεθεί για περαιτέρω έλεγχο.

Το αρμόδιο Υπουργείο αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που ενδεχομένως φέρει το σκάφος.