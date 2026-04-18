Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην τον παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

Ο Τραμπ κάνει λόγο για κάποια «αρκετά καλά νέα» σχετικά με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι υπήρξαν κάποια «αρκετά καλά νέα» αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

«Θα μάθετε. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.

Τραμπ: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, συμπληρώνοντας πως ανυπομονεί για τη συνάντησή τους στην Κίνα.

«Ο πρόεδρος Σι είναι πολύ χαρούμενος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και/ή ανοίγουν γρήγορα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ με τον πρόεδρο Σι. Θα επιτευχθούν πολλά!», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, στις αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

