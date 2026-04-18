Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.
«Ίσως να μην τον παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.
«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».
Ο Τραμπ κάνει λόγο για κάποια «αρκετά καλά νέα» σχετικά με το Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι υπήρξαν κάποια «αρκετά καλά νέα» αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.
«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.
«Θα μάθετε. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.
Τραμπ: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, συμπληρώνοντας πως ανυπομονεί για τη συνάντησή τους στην Κίνα.
«Ο πρόεδρος Σι είναι πολύ χαρούμενος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και/ή ανοίγουν γρήγορα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ με τον πρόεδρο Σι. Θα επιτευχθούν πολλά!», συμπλήρωσε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, στις αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
CENTCOM: Πάνω από 20 πλοία έχουν επιστρέψει στο Ιράν λόγω αποκλεισμού
Είκοσι ένα πλοία έχουν επιστρέψει στο Ιράν από τις 13 Απριλίου που ξεκίνησε ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ -CENTCOM.
«Από την έναρξη του αποκλεισμού, 21 πλοία έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων να γυρίσουν πίσω στο Ιράν», δήλωσε η CENTCOM στο X. Μάλιστα δημοσιεύτηκε βίντεο τη στιγμή που μέσω ασυρμάτου ο χειριστής του αμερικανικού καταδρομικού πλοίου Rafael Peralta, δίνει εντολή σε εμπορικό πλοίο να γυρίσει πίσω.
Reuters: Ο πόλεμος αφαίρεσε 500 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου
Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει εξαλείψει 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από την παγκόσμια αγορά, προακλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού στη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλυτών Kpler.
Το Reuters εκτίμησε ότι η απώλεια εφοδιασμού με πετρέλαιο λόγω του πολέμου ισοδυναμεί με όλο το πετρέλαιο για την παγκόσμια οικονομία για πέντε ημέρες ή σχεδόν ένα μήνα ζήτησης πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ή περισσότερο από ένα μήνα πετρελαίου για όλη την Ευρώπη.