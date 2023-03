H First Citizens Bank εξαγοράζει τη Silicon Valley Bank

Η First Citizens Bank με έδρα το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας κατέληξε σε συμφωνία με την αρμόδια αμερικανική ρυθμιστική αρχή, Federal Deposit Insurance Corp - FDIC για την εξαγορά της Silicon Valley Bank.

Η First Citizens Bank προχώρησε σε συμφωνία αγοράς για όλες τις καταθέσεις και τα δάνεια της SVB, σύμφωνα με ανακοίνωση της FDIC.



Η Silicon Valley Bank με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια ήταν η 16η μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη στιγμή της κατάρρευσής της στις 10 Μαρτίου 2023 και η μεγαλύτερη τράπεζα σε όγκο καταθέσεων στη Σίλικον Βάλεϊ. Η τράπεζα υπέστη τεράστια ζημία από τις πωλήσεις των τίτλων της καθώς τα επιτόκια ανέβαιναν, προκαλώντας ανησυχία σε επενδυτές και καταθέτες που έσπευδαν να αποσύρουν τα χρήματά τους.

Today, we entered into an agreement with First-Citizens Bank & Trust Company to purchase and assume all deposits and loans of Silicon Valley Bridge Bank, N.A.https://t.co/vjDsnQxhrr pic.twitter.com/MI5lXN5y6r