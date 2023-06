Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι πρωταγωνιστές του α΄ πενταμήνου 2023

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής αποδόσεων στο πρώτο πεντάμηνο με κέρδη 31,07% και ακολουθεί ο Ρωσικός δείκτης MOEX (+26,16%), o Nasdaq (+23,59%), o Nikkei (+18,37%. Το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε διπλάσια κέρδη σε σχέση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο γερμανικός DAX-30 κέρδισε12,50%, o ιταλικός δείκτης 9,89%, ο γαλλικός CAC-40 9,65%, ενώ ο βρετανικός δείκτης FTSE-100 υποχωρεί οριακά 0,08%. Ο δείκτης αναφοράς όλων των χρηματιστηρίων ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 8,86%, ενώ ο Dow Jones υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,72%.

Ο Μάιος έκλεισε με υψηλά κέρδη 12,31% και ήταν ο πιο "θερμός" μήνας του 2023 (Ιανουάριος +10,%, Φεβρουάριος +10,41%, Μάρτιος -6,61%, Απρίλιος +2,89%), ενώ από τις αρχές του 2023 καταγράφονται κέρδη 31,07%.

Πρωταγωνιστής της ανόδου από τις αρχές του έτους, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, είναι η μετοχή της Πειραιώς, η τιμή της μετοχής της οποίας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και ακολούθησαν οι μετοχές της Aegean Airlines, της Εθνικής και της ΔΕΗ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς το Μάϊο αυξήθηκε κατά 7,3 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 16,88 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης παρουσίασε μηνιαία άνοδο 12,50%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 49,6%.

Οι επιδόσεις του Μαίου ήταν εκρηκτικές, σε συνέχεια ενός εκλογικού αποτελέσματος που εξέπληξε, με το Ελληνικό Χρηματιστήριο να είναι Παγκόσμιος πρωταθλητής στο 5μηνο, διαψεύδοντας το χρηματιστηριακό ρητό: "sell in May and go away"

Την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στα 38 επενδυτικά assets που παρακολουθεί η Deutsche Bank εμφάνισε τον Μάιο το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank επισημαίνουν ότι οι εκλογές οδήγησαν σε σημαντικές υπεραποδόσεις των ελληνικών assets, καθώς πέραν της διψήφιας ανόδου του χρηματιστηρίου και τα ελληνικά κρατικά ομόλογα υπεραπέδωσαν. Το spread του 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου μειώθηκε κατά 38 μονάδες βάσης, στις 150 μονάδες βάσης. Και αυτό είναι σημαντικό καθώς η πλειονότητα των διεθνών assets κατέγραψε απώλειες τον Μάιο. Σε όρους δολαρίου, δεύτερος σε αποδόσεις τον Μάιο μετά το Χ.Α είναι ο αμερικάνικος NASDAQ Με κέρδη άνω του 5% και ακολουθούν Nikkei, ο MOEX της Ρωσίας, ο Bovespa της Βραζιλίας και ο αμερικάνικος S&P 500.

Η Morgan Stanley προτείνει ως κορυφαία επιλογή την ελληνική αγορά από τις αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης . H Morgan Stanley βλέπει την επενδυτική βαθμίδα να έρχεται και εξηγεί ότι οι αγορές μετοχών υπεραποδίδουν περίπου οκτώ μήνες πριν από την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα κατά 22% σε σύγκριση με τον δείκτη των αναδυόμενων αγορών.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών παραμένουν φθηνές. Η εγχώρια αγορά διαπραγματεύεται με δείκτη P/E στις 7,7 φορές για τους επόμενους δώδεκα μήνες, χαμηλότερα από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης έχει απομακρυνθεί από το πρόσφατο υψηλό του και πλέον βρίσκεται στο 4,9% και παραμένει υψηλότερα από το μέσο όρο του. Ο δείκτης λογιστικής αξίας P/BV είναι υψηλότερος έναντι του ιστορικού στη μια φορά, η οποία δικαιολογείται πλήρως από το βελτιούμενο περιβάλλον και τη δυναμική των αποδόσεων.

Η ανοδική κίνηση της αγοράς έρχεται από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να καταγράφει κέρδη άνω του 50%.

Τεχνικά, ιδιαίτερα θετική είναι η διάσπαση της ισχυρής αντίστασης των 1.150 μονάδων, η οποία ερχόταν από το 2014.

Σε μεγαλύτερη τεχνική εικόνα, η άνοδος έρχεται από την διάσπαση των 910 μονάδων, με τον πρώτο μεσοπρόθεσμο μεγάλο στόχο την ζώνη του 1400.

Οι 1.200 μονάδες αποτελούν πλέον το σημείο αναφοράς των επόμενων συνεδριάσεων του Γενικού Δείκτη και με ανοδικό διαγραμματικό στόχο τις 1.380-1.400 μονάδες.

Οι αποδόσεις τον Μάϊο

Τη μεγαλύτερη άνοδο τον Μάϊο κατέγραψαν οι μετοχές: MIG (+53,94%), 'Αβαξ (+30,65%), Q&R (+29,82%) και Πειραιώς (+27,54%).

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι τίτλοι: Frigoglass (-17,36%), Mermeren (-17,07%), Κυριακούλης (-14,41%) και Reds (-7,33%).

Τη μεγαλύτερη άνοδο τον Μάϊο, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψαν οι μετοχές: Πειραιώς (+27,54%), Aegean Airlines (+25,50%), ΔΕΗ (+24,53%), Εθνική (+22,49%), Alpha Bank (+21,65%), Viohalco (+20,83%), Quest Συμμετοχών (+17,64%), Eurobank (+15,87%), Μυτιληναίος (+13,38%), Autohellas (+13,05%), Ελλάκτωρ (+12,25%), Motor Oil (+11,46%), Lamda (+10,57%) και ΕΛΠΕ (+10,51%). Ακολουθούν οι μετοχές: Τιτάν (+9,93%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+9,19%), ΟΤΕ (+7,99%), Elvalhalcor (+7,35%), ΟΛΠ (+5,49%), Jumbo (+3,24%), ΟΠΑΠ (+2,11%), Σαράντης (+1,92%), Τέρνα Ενεργειακή (+1,72%), Coca Cola HBC (+0,55%). Μικρή πτώση κατέγραψε μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (-0,15%).

Οι αποδόσεις στο α΄5μηνο 2023

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαϊου κατέγραψαν οι μετοχές: MIG (+220,10%), Πειραιώς(+92,63%), Κλουκίνας-Λάππας (+91,80%) και Aegean Airlines (+89,04%). Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι τίτλοι: Frigoglass (-41,52%), Mermeren (-26,41%), Μύλοι Κεπενού (-14,17%) και Prodea (-11,49%).

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαϊου, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, κατέγραψαν οι μετοχές: Πειραιώς (+91,93%), Aegean Airlines(+88,85%), Εθνική (+54,79%), ΔΕΗ (+51,03%), Μυτιληναίος (+45,22%), Viohalco (+44,82%), Autohellas (+38,80%), Alpha Bank (+38,50%), Eurobank (+38,39%), Τιτάν (+37,65%), Jumbo (+35,79%), Ελλάκτωρ (+30,86%), ΟΛΠ (+26,58%), Quest (+24,63%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+24,22%), Coca Cola HBC (+22,35%), ΟΠΑΠ (+20,79%), Σαράντης (+14,33%), Elvalhalcor (+11,73%) και Motor Oil (+10,54%). Ακολουθούν οι μετοχές: Lamda (+9,06%), ΕΛΠΕ (+5,27%). Αντιθέτως πτώση σημειώνουν οι τίτλοι: ΕΥΔΑΠ (-3,97%), ΟΤΕ (-1,85%) και Τέρνα Ενεργειακή(-1,18%).