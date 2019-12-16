Μεγάλος καβγάς πίσω από ένα συρματόπλεγμα

<p>Δύο σκύλοι γαβγίζουν ο ένας στον άλλο πίσω από ένα μικρό κομμάτι συρματόπλεγμα σε μια ανοικτή αυλόπορτα…</p>\r\n\r\n<p><a href="https://www.coremag.gr/index.php/random/5251-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B3%CE%AC%CF%82-%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%B1" target="_blank"><strong>Δείτε το αστείο βίντεο στο coremag.gr!</strong></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n