Μεγάλος καβγάς πίσω από ένα συρματόπλεγμα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, 17:33
Μεγάλος καβγάς πίσω από ένα συρματόπλεγμα

Δύο σκύλοι γαβγίζουν ο ένας στον άλλο πίσω από ένα μικρό κομμάτι συρματόπλεγμα σε μια ανοικτή αυλόπορτα…

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Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, 17:33