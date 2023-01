Ελισάβετ Φιλιππούλη : Η πρώτη της θεατρική παραγωγή παρουσιάζεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη

Στον κόσμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην εκστρατεία του, για την εξερεύνηση και κατανόηση της έννοιας του μεγαλείου μέσα από τα όνειρα του δασκάλου του, φιλόσοφου Αριστοτέλη, μεταφέρει τους θεατές παράσταση/σύμπραξη διεθνούς φήμης καλλιτεχνών, που φιλοξενείται σε μία εμβληματική στέγη γνώσης αιώνων, στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου.



Η παράσταση «Αλέξανδρος ο Μέγας: Ανάμεσα στα Όνειρα και τη Φαντασία» - ένας ύμνος στην πολυπολιτισμικότητα είναι η πρώτη θεατρική παραγωγή της δημοσιογράφου-συγγραφέως Ελισάβετ Φιλιππούλη, που δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

«Το έργο βασίζεται σε ένα σύγχρονο επικό ποίημα 4.000 στίχων που είχε ολοκληρώσει το 2004 ο αείμνηστος πατέρας μου, Σταμάτης Φιλιππούλης, δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Μέσα από το ποίημα εκδημοκρατίζει την ιδέα του μεγαλείου και του ηρωισμού» τόνισε σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ελισάβετ Φιλιππούλη.



«Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο για ο,τιδήποτε έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική σκέψη, ιστορία και φιλοσοφία. Εμένα με ενδιάφερε να παρουσιάσω το ποίημα σε ένα διεθνές κοινό, το οποίο ασχολείται με την αρχαιοελληνική σκέψη» υπογράμμισε η Ελισάβετ Φιλιππούλη η οποία συνεργάστηκε με μεταφραστή για την απόδοση του ποιήματος στα αγγλικά και πάνω σε αυτή έκανε τη διασκευή προσθέτοντας την πτυχή των ονείρων.



«Στο έργο ο Αριστοτέλης συνδέεται με το υποσυνείδητό του και αρχίζει να βλέπει όνειρα, που είναι ηρωικά κατορθώματα όχι μόνο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και των συντρόφων του και των ανθρώπων που συναντάει στο διάβα του με τον στρατό του» εξήγησε η παραγωγός της παράστασης.



«Επίσης η άλλη παρέμβαση που έχω κάνει είναι ότι έχω εντάξει περισσότερες γυναικείες φιγούρες. Υπήρχαν και στο ποίημα, αλλά επειδή ασχολούμαι πολύ τα τελευταία 15 χρόνια με το θέμα της γυναικείας ηγεσίας, πρωτοβουλίας και ενδυνάμωσης, στη διασκευή υπάρχουν περισσότεροι γυναικείοι χαρακτήρες που διακρίνονται για τους δικούς τους ηρωισμούς» επισήμανε.



Η πλοκή στο επικό ποίημα τοποθετείται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σύμφωνα με την Ελισάβετ Φιλιππούλη και θίγονται θέματα διαχρονικά, όπως η ειρήνη και ο πόλεμος, η μετακίνηση πληθυσμών. «Τον ξεριζωμό ανθρώπων στη διασκευή τον συνδέω με τη σύγχρονη πραγματικότητα και το προσφυγικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξετάζει ακόμη τα τεχνολογικά επιτεύγματα, το πώς επηρεάζουν τους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούν πώς χάρη σε αυτά έχουν γίνει ανίκητοι, υπερδύναμοι και το κατά πόσο η τεχνολογία βοηθάει στην πρόοδο ή ταυτόχρονα μπορεί να καταστρέψει και τους λαούς.



«Στη θεατρική διασκευή του ποιήματος εστιάζω στο θέμα της ιδέας του μεγαλείου σε σχέση με την ηγεσία. Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει πεθάνει και έχει ανέβει στον Όλυμπο. Λέγεται ότι μπορεί ο πατέρας του να μην ήταν ο Φίλιππος, βασιλιάς των Μακεδόνων, αλλά ο Δίας, ο οποίος τον καλεί κοντά του. Εκεί βλέποντας γύρω του την ομορφιά του Ολύμπου συναντά ειρήνη, ομόνοια, γαλήνη της φύσης και συλλογίζεται ποιο ήταν το μεγαλείο του και πώς θα τον θυμάται η ιστορία. Θα τον θυμάται σαν έναν άνθρωπο που είχε αξίες στη ζωή του; Αναρωτιέται τι έμαθε και συνειδητοποιεί ότι αυτός που ήταν ο πραγματικός του πλούτος ήταν το ότι γνώρισε τόσους πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και άντλησε γνώσεις από τόσους διαφορετικούς ανθρώπους. Εκεί εστιάζω στην πολυπολιτισμικότητα, στην ιδέα που μεγαλείου που πρέπει να μοιράζεται, γιατί ο ήρωας και ο σπουδαίος άνθρωπος μπορεί να είναι και δίπλα μας και μέσα μας» σημείωσε η Ελισάβετ Φιλιππούλη.



Η παραγωγός της παράστασης χαρακτηρίζει εντυπωσιακό το ότι δεν έχει συναντήσει κάποιον που να μην γνωρίζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Μπορεί κάποιος να μην έχει διαβάσει αρχαία ελληνική ιστορία, ή κάποιος να μην τρέφει συμπάθεια για οποιονδήποτε αποικιοκράτη, ωστόσο υπάρχει στη γνώση, στη μνήμη των ανθρώπων ότι είναι ο Έλληνας που ήταν σπουδαίος στρατηγός, είπε.





Αναφερόμενη στην επιλογή των ηθοποιών της παράστασης διευκρίνισε το βασικό κριτήριο ήταν το κατά πόσο μπορούσαν να συνδεθούν με το ποίημα, τη διασκευή και να αποδώσουν τον ρόλο τους. Ο Αριστοτέλης είναι ο Πίτερ Μάρινκερ, ηθοποιός με πολύ σημαντική θεατρική καριέρα, που απολαμβάνει σεβασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. O Τζακ Πάρρι-Τζόουνς, Ουαλός ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός από την ταινία Moon Dogs και συμμετείχε στη σειρά The Crown αποπνέει καθαρότητα χαρακτήρα και δυναμισμό, αλλά και ευαλωτότητα που ήταν ένα στοιχείο που ήθελα για τον Μέγα Αλέξανδρο, εξήγησε και πρόσθεσε:



«O Τζέιμι Ζουμπάιρι είναι ασιατικής καταγωγής από τη Μαλαισία, η Κλάρα Ονιεμέρε, η Ολυμπιάδα έχει καταγωγή από την Αφρική και η Ανδριανή Ρέλλου, η Θαΐς είναι Ελληνίδα νέα, ταλαντούχα ηθοποιός που εργάζεται στο Λονδίνο, ο Βίκτορ Όσιν νέος ηθοποιός αφρικανικής καταγωγής εμφανίζεται ως Εύτολμος».



Είναι πολύ έντονη η διαφορετικότητα και η πολυπολιτισμικότητα στην παράσταση και αποτυπώνει την ιδέα των πολλών πολιτισμών τους οποίους ο Μέγας Αλέξανδρος ένωσε κάτω από το ελληνικό φως, το φως της ελληνικής σοφίας και γνώσης, εκτίμησε.



Περιγράφοντας τη διαδικασία της διασκευής και της παραγωγής της θεατρικής παράστασης, η Ελισάβετ Φιλιππούλη είπε ότι είναι πολύ δημιουργική και πολύ καθαρτική. «Πρέπει να συνδεθείς πάρα πολύ με το κείμενο και την ουσία των ιδεών και των νοημάτων και των σκέψεων των πρωταγωνιστών γιατί οφείλεις να συμπυκνώσεις το νόημα μέσα σε ελάχιστες γραμμές και να έχουν και δυναμική και πλούτο εννοιών. Ήταν μία πρόκληση για μένα η όλη η διαδικασία το να φέρω την ομάδα κοντά. Έχουμε τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη, που είναι πολύ μεγάλη τιμή, την ψηφιακή σκηνογραφία με τα έργα τέχνης του Πολ Μπένι, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους εν ζωή ζωγράφους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η σκηνοθεσία είναι της Ντάι Σέρλοκ, πολύ πετυχημένης ηθοποιού και δραματουργού. Το να δουλεύω σε κάτι τόσο ελληνικό και ταυτόχρονα διεθνές ήταν μία σπουδαία εμπειρία» επισήμανε.



Χαρακτηρίζοντας τη Βρετανική Βιβλιοθήκη «καρδιά της παγκόσμιας γνώσης» τόνισε ότι το έργο παρουσιάζεται στο κεντρικό κτίριο, ακριβώς δίπλα στη King’s Library, πολυώροφη γυάλινη κατασκευή με σπανιότατες εκδόσεις βιβλίων απ’ όλον τον κόσμο. «Είναι πολύ συγκινητικό και σπουδαίο η παράσταση να παρουσιάζεται δίπλα στη σκέψη και τη γνώση που έχει παραχθεί ανά τους αιώνες. Με κάνει να αισθάνομαι διπλά υπερήφανη και ως Ελληνίδα και επειδή η παράσταση είναι βασισμένη στο ποίημα του πατέρα μου» ανέφερε.



Επισημαίνοντας ότι οι ηθοποιοί έχουν αγκαλιάσει τους ρόλους τους και το ποίημα με ενθουσιασμό και πάθος παρατήρησε ότι αυτό δίνει μία απίστευτη φλόγα σε όλη την παράσταση.

«Το βασικό είναι ότι όλοι μαζί έχουμε ενώσει τη δημιουργικότητα και το ταλέντο μας για να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που μας κάνει μεγάλους ή σπουδαίους ως ανθρώπους, μήπως θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε τον ρόλο μας σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την κοινωνία, αν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι όχι μόνο στον επαγγελματικό χώρο, αλλά καλύτεροι σαν υπεύθυνοι πολίτες, σαν άνθρωποι σαν ηγέτες» υπογράμμισε η Ελισάβετ Φιλιππούλη.



Η παράσταση «Αλέξανδρος ο Μέγας: Ανάμεσα στα Όνειρα και τη Φαντασία» παρουσιάζεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, στο Λονδίνο στις 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου 2023 στις 19:45 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντάσσεται στο αφιέρωμα «Μέγας Αλέξανδρος: Η δημιουργία ενός μύθου» (Alexander the Great: The Making of a Myth) που περιλαμβάνει έκθεση και διαλέξεις.



Ταυτότητα παράστασης



Αλέξανδρος ο Μέγας: Ανάμεσα στα Όνειρα και τη Φαντασία



Μουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης

Σκηνοθεσία: Ντάι Σέρλοκ

Ψηφιακά Σκηνικά: Πολ Μπένι

Διασκευή/Παραγωγή: Ελισάβετ Φιλιππούλη

Ποίηση: Σταμάτης Φιλιππούλης

Ψηφιακή Παραγωγή: Γκάβιν Μπους

Μετάφραση: Άντονι Στίβενς



Ηθοποιοί: Πήτερ Μάρινκερ, Τζακ Πάρρι-Τζόουνς, Σούζαν Όντεριν, Ανδριανή Ρέλλου, Κλάρα Ονιεμέρε, Τζέιμι Ζουμπάιρι, Βίκτορ Όσιν