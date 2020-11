ΗΠΑ: Χριστουγεννιάτικα πάρτι στο γραφείο ή αλλιώς πώς να γιορτάσετε εικονικά

Μπορεί να πρόκειται για μια μακρινή ανάμνηση, αλλά ο «θεσμός» των χριστουγεννιάτικων πάρτι στο γραφείο επιστρέφει για τις γιορτές. Ενώ κάποιες εταιρείες απελπίζονται και μόνο στη σκέψη, άλλες σχεδιάζουν να γιορτάσουν στο πνεύμα του 2020 --σε εικονικούς κόσμους.

«Μπορεί να είμαστε χώρια, αλλά διαθέτουμε την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε την ψυχολογική και συναισθηματική εμπειρία του μαζί», λέει η Πρίγια Πάρκερ, συγγραφέας του βιβλίου «Η Τέχνη του Συναθροίζεσθαι» και παρουσιάστρια της διαδικτυακής ραδιοφωνικής μετάδοσης της εφημερίδας New York Times με τίτλο «Μαζί Χώρια».

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν ανάγκη τα πάρτι: Έχουμε ανάγκη από εκτόνωση, έχουμε ανάγκη από σύνδεση με άλλους, έχουμε ανάγκη να απαλλαγούμε από όλο αυτό το στρες και να εισέλθουμε σε έναν ευχάριστο χώρο», λέει.

Η προοπτική της διοργάνωσης διαδικτυακών εορταστικών πάρτι είναι τόσο τρομακτική ώστε μόνο το 23% των εταιρειών σχεδιάζουν να το κάνουν, σε σχέση με 76% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της εταιρείας ανθρωπίνου δυναμικού Challenger, Gray & Christmas.

Από τους εργοδότες εκείνους που προσπαθούν να το διοργανώσουν, περίπου τα τρία τέταρτα πρόκειται να το κάνουν εξ΄αποστάσεως. Κάποιοι θα κάνουν πάρτι σε εικονικό περιβάλλον ώστε ακόμη και αν κάποιος δεν μπορεί να παρευρεθεί, τουλάχιστον το άβατάρ του θα μπορεί να διασκεδάσει.

Η Σαλιμά Ιμπραχήμ, συνιδρύτρια της εταιρείας Artery, μιας startup που διοργανώνει συγκεντρώσεις και παραστάσεις, φτιάχνει μια νέα πλατφόρμα, την Bramble (bramble.live), η οποία μπορεί να δημιουργήσει εικονικούς κόσμους που θα θυμίζουν περισσότερο κανονικά πάρτι και λιγότερο τηλεδιάσκεψη με το Webex.

Η πρόσφατη εικονική διοργάνωσή της με τίτλο «Το Σπίτι των Παραισθήσεων», η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον χώρο στο Μπρούκλιν House of Yes, ανακηρύχθηκε κορυφαία εκδήλωση για το Χάλοουγουιν στην πόλη της Νέας Υόρκης από το περιοδικό Time Out.

Η Artery βάζει τώρα τις τελευταίες πινελιές στις επιλογές του «Κόσμου των Διακοπών» στην πλατφόρμα της: ένα ξύλινο σαλέ σε ορεινό προορισμό για σκι, τζάκια, μπαρ, playlist με τραγούδια για τις διακοπές, παραστάσεις και άλλα ακόμη.

«Είναι σαν να συναντάει το Zoom την σειρά βιντεοπαιχνιδιών Animal Crossing», λέει η Ιμπραχήμ αναφερόμενη στη συλλογή αυτή βιντεοπαιχνιδιών που τοποθετείται σε ένα χωριό με ζώα, που ψαρεύουν, πιάνουν ζουζούνια και κυνηγάνε απολιθώματα.

Ο Covid-19 μας υποχρεώνει να είμαστε ευρηματικοί και να γιορτάσουμε με καινοτόμους τρόπους, όπως εικονικά escape rooms, γαστρονομικούς αγώνες, ομαδικά παιχνίδια όπως παντομίμα, δείπνα με παιχνίδι «βρες τον δολοφόνο». Οι πρωτότυπες λύσεις είναι ατελείωτες για όσους σκέφτονται αντισυμβατικά.

Να μερικές συμβουλές.

Θέλετε πάρτι ;

Αυτή την ιδιαίτερη χρονιά, διαφορετικές ομάδες έχουν ανάγκη από διαφορετικά πράγματα και οι επικεφαλής τους δεν μπορούν να αποφασίσουν χωρίς να μιλήσουν μαζί τους.

«Κάποιες ομάδες αυτήν τη χρονιά έχουν ανάγκη να αποδράσουν, κάποιες ίσως να θέλουν να μετρήσουν τις απώλειες, άλλες πιθανόν να έχουν ανάγκη από στιγμές ακατανόητης χαράς», λέει η Πάρκερ. «Επομένως, πρώτα δείτε τι θέλουν οι εργαζόμενοι και έπειτα σχεδιάστε την εκδήλωση γύρω από αυτή την ιδέα».

Επιλέξτε σωστά την τεχνολογία

Το να ρίξετε τους πάντες μέσα σε μια άγνωστη τεχνολογική πλατφόρμα για ένα διαδικτυακό πάρτι χωρίς να έχει υπάρξει προετοιμασία είναι η συνταγή για απογοήτευση. Επιλέξτε ένα διαδικτυακό περιβάλλον που είναι αρκούντως εύληπτο και εύκολο για πλοήγηση και επενδύστε λίγο χρόνο για να βοηθήσετε όλους να εξοικειωθούν με αυτό.

«Μην υποτιμήσετε την ανάγκη τεχνογνωσίας. Ειδικά για τις παλαιότερες γενιές, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι διαθέτουν τα εργαλεία για να συνδεθούν. Είναι μεγάλη απογοήτευση να έχεις να αντιμετωπίσεις τεχνολογικά προβλήματα και να μην μπορείς να συμμετέχεις σε κάτι», συμβουλεύει η Πάρκερ.

Προσκαλέστε οικογένειες

Ως επικεφαλής της εταιρείας της Ατλάντα «Team Building With Taste», ο Πολ ΜαΚίον φιλοξενεί διαγωνισμούς μαγειρικής για πολλά χρόνια, στην πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζίνα της εταιρείας του. Αυτή τη χρονιά οι περισσότεροι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Ο καλύτερος τρόπος για να είναι επιτυχημένο ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι είναι να βάλεις μια πινελιά από την προσωπική σου ζωή, προτείνει ο ΜαΚίον.

«Κάντε τον/την σύντροφό σας sous-chef ή βάλτε τον γιό ή την κόρη σας να βοηθήσουν στις προετοιμασίες», σημειώνει ο ίδιος, οι σεφ του οποίου προτείνουν στους συμμετέχοντες διαδικτυακά να μαγειρέψουν πιάτα όπως «ριζότο πριμαβέρα» και τα κρίνουν τουλάχιστον για την εμφάνισή τους αφού δεν μπορούν να τα δοκιμάσουν.

«Δεν είναι τώρα η ώρα να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε όλοι μας βιώσει την μοναξιά για τόσους πολλούς μήνες οπότε μοιραστείτε ένα κομμάτι του εαυτού σας, κάντε το ευχάριστα και διασκεδάστε», καταλήγει.