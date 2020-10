Σάσα Μπάρον Κοέν: Ο Μποράτ αποκαλύπτει την επικίνδυνη ολίσθηση στην απολυταρχία

Σε συνέντευξή του στους «The New York Times», ο Σάσα Μπάρον Κοέν (Sacha Baron Cohen) μίλησε για τη συνέχεια του Μποράτ (Borat) και τι έμαθε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο Κοέν είπε ότι «στόχος είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να γελούν, αλλά αποκαλύπτουμε και την επικίνδυνη ολίσθηση προς την απολυταρχία».

Ο Κοέν υπογράμμισε τις διαφορές μεταξύ της Αμερικής του σήμερα και της εποχής που η πρώτη ταινία γυρίστηκε, το 2005. «Το 2005, χρειαζόταν ένας χαρακτήρας όπως του Μποράτ, που ήταν μισογύνης, ρατσιστής, αντισημίτης για να κάνει τους ανθρώπους να αποκαλύψουν τις προκαταλήψεις που έχουν. Αλλά αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο. Τώρα οι προκαταλήψεις έγιναν ορατές. Οι ρατσιστές είναι υπερήφανοι που είναι ρατσιστές», είπε και πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ένας εμφανής ρατσιστής, φασίστας που επιτρέπει στην κοινωνία να αλλάξει τον λόγο της».

Η συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς του Borat έχει τον τίτλο «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» και θα προβληθεί από το Amazon Prime στις 23 Οκτωβρίου.

Η αντιφασιστική ατζέντα του έργου διαδραματίζεται σε διάφορες σκηνές, αλλά στη συνέντευξη ο Κοέν μίλησε εκτενώς για τον ρόλο του Μποράτ που ζει με δύο συνωμοσιολόγους. Όπως είπε «το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνω, ήταν ότι ζούσα με τον χαρακτήρα για πέντε μέρες κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Ξυπνούσα, έπαιρνα πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, κοιμόμουν σας Μποράτ μένοντας με τους δύο συνωμοσιολόγους. Δεν μπορούσα να μείνω ούτε μια στιγμή εκτός χαρακτήρα».

Στο πρώτο τρέιλερ, ρωτάει τους άντρες σχετικά με τον κορωνοϊό, οι οποίοι με βεβαιότητα ισχυρίζονται πως οι Δημοκρατικοί είναι πιο επικίνδυνοι από τον Covid-19. Όπως είπε ο Κοέν η εμπειρία δείχνει ότι: «είναι απλοί άνθρωποι και καλοί, που τρέφονται όμως με τα ψέματα. Είναι εντελώς διαφορετικοί από τους πολιτικούς που υποκινούνται από τη δύναμή τους, καθώς συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να διασπείρουν το φόβο διαδίδοντας ψέματα μέσα από την πιο αποτελεσματική μηχανή προπαγάνδας της ιστορίας», εννοώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος ο Κοέν δηλώνει απαισιόδοξος στην προοπτική ακόμη μίας θητείας του Τραμπ και αναρωτιέται αν η Αμερική «θα γίνει δημοκρατία μόνο στο όνομα, παρόμοια με την τουρκική δημοκρατία ή τη ρωσική δημοκρατία;».