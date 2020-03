Ζωγράφοι θυμίζουν τις χαρές του «Μένουμε σπίτι!»

Εξακολουθεί να οξύνεται η κρίση της μετάδοσης του κορωνοϊού και η μοναδική, σύμφωνα με τους ειδικούς, αντιμετώπισή της είναι να υποβάλουμε τους εαυτούς μας σε οικειοθελή καραντίνα, να μείνουμε σπίτι. Αν και η ιδέα και μόνον ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω μας τρελαίνει, ζωγράφοι, παλιοί και σύγχρονοι, μας θυμίζουν τις χαρές του «Μένουμε σπίτι!»: να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να παίξουμε επιτραπέζια, να τσιμπήσουμε κάτι απ' το ψυγείο τα μεσάνυχτα, να χουχουλιάσουμε στο κρεβάτι και άλλα, και άλλα...





Σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, οι πίνακες της Aliza Nisenbaum «Kayhan reading the New York Times (Resistance Begins at Home)» (2017) και «La Talaverita, Sunday Morning NY Times» (2016) -και οι δύο παρουσιάστηκαν στην περυσινή Whitney Biennial- δείχνουν ότι ένα πρωινό σαββατοκύριακου μπορεί να γίνει ειδυλλιακό ξεφυλλίζοντας εφημερίδα.





Όσους φρόντισαν να αδειάσουν σουπερμάρκετ για να γεμίσουν ψυγείο και καταψύκτες, η Shona McAndrew με τον πίνακά της «Asia» (2019) προτρέπει να απολαύσουν με νεγκλιζέ αμφίεση ένα σνακ όποια ώρα της νύχτας - και της μέρας.





Από τον μακρινό 17ο αιώνα, ο Jan Steen, με τον πίνακά του «Woman at Her Toilet» (1663), - το έργο βρίσκεται στο Buckingham Palace- μιλά για τη χαρά της χαλάρωσης, με το κρεβάτι ξέστρωτο, το σπίτι όχι τακτοποιημένο, ενώ η κυρία κάνει την τουαλέτα της.





Πολλοί από εμάς έχουμε την τύχη να έχουμε μια καλή συλλογή από επιτραπέζια. Μήπως ήλθε ο καιρός να κατατροπώσουμε τη βαρεμάρα μας επειδή είμαστε κλεισμένοι μέσα σε τέσσερις τοίχους «φωνάζει» ο πίνακας της Hilary Pecis «Harper's Game» (2019);





Κι αν βαριόμαστε θανάσιμα, τουλάχιστον ας στρωθούμε κάπου άνετα. Όπως προτρέπει μικρούς -αλλά και μεγάλους- ο πίνακας του 1878 της Mary Cassat «Little Girl in a Blue Armchair».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ