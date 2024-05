Ο δεύτερος ημιτελικός του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στη σουηδική πόλη του Μάλμε, με την ισραηλινή συμμετοχή να βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας των μεγάλων διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων που προγραμματίζονται στη διοργανώτρια πόλη.

Η εμφάνιση της εκπροσώπου του Ισραήλ, Eden Golan, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision δεν δέχτηκε και τις θερμότερες αντιδράσεις το βράδυ της Τρίτης (7/5).

H τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Hurricane» και εισέπραξε έντονες αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα, με πολλούς από τους θεατές να φωνάζουν το σύνθημα «Free Palestine». Οι φωνές δεν σταμάτησαν καθόλου κατά τη διάρκεια του performance της.

Παράλληλα, υψώθηκαν σημαίες και σύμβολα υπέρ της Παλαιστίνης, κάτι που έχει απαγορευτεί από τη διοργανώτρια αρχή EBU.

Η 68η εκδοχή του διαγωνισμού τραγουδιού πραγματοποιείται εν μέσω κλιμακούμενων διαμαρτυριών για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα. Δεκάδες χιλιάδες άτομα αναμένονται να συμμετέχουν στις φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις σήμερα 9/5 το μεσημέρι στο κέντρο του Μάλμε, ενώ παράλληλα υποστηρικτές του Ισραήλ έχουν καλέσει σε δική τους συγκέντρωση σε κοντινή τοποθεσία της πόλης.

Το κοινό φωνάζει «Ελεύθεροι Παλεστίνιοι» στην παράσταση της Eurovision στο Ισραήλ

