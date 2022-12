Πέθανε ο εγγονός του Μπομπ Μάρλεϊ, Τζο Μέρσα

Ο Τζόζεφ «Jo Mersa» Μάρλεϊ, γιος του μουσικού Στίβεν Μάρλεϊ και εγγονός του εμβληματικού μουσικού της ρέγκε, Μπομπ Μάρλεϊ, πέθανε σε ηλικία 31 ετών. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στο Rolling Stone.

Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε από τον εκπρόσωπο, ωστόσο, ο ραδιοφωνικός σταθμός WZPP της Καραϊβικής στη Νότια Φλόριντα μετέδωσε ότι ο Μάρλεϊ υπέστη κρίση άσθματος και εντοπίστηκε σε όχημα το πρωί της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου.

Ο Τζο γεννήθηκε στην Τζαμάικα και εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι σε ηλικία 11 ετών.

Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα και του παππού του, άρχισε να γράφει μουσική στο γυμνάσιο και κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι, με τίτλο, My Girl, ως έφηβος.

Έγινε γνωστός με τραγούδια όπως τα Burn it Down, Made It και No Way Out.

Κυκλοφόρησε δύο EP, το Comfortable (2014) και το Eternal (2021). Επιπλέον, συνεργάστηκε με μέλη της οικογένειας σε πολλά πρότζεκτ, μεταξύ άλλων και με τον πατέρα του στο Revelation Party, κομμάτι από το άλμπουμ του Στίβεν Μάρλεϊ με τίτλο Revelation Part 2: The Fruit of Life (2016).

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ίδιος, είχε μιλήσει για τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Όπως είχε πει, για εκείνον το να ακολουθήσει την πορεία του πατέρα και του παππού του, ήταν μια πρόκληση.

Ξεκίνησε το 2014, όταν ο πατέρας του τον έβαλε να γράψει τα πρώτα του τραγούδια. «Ο πατέρας μου δημιούργησε μια ολόκληρη κληρονομιά, βγάζοντας τραγούδια με νόημα. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσω κι εγώ. Σας ευχαριστώ που είμαι κι εγώ ένας Μάρλεϊ. Είμαι πολύ ευγνώμων που γεννήθηκα εκεί που γεννήθηκα και βρίσκομαι εκεί που έχει αποφασίσει ο Θεός. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό και περήφανος», είχε αναφέρει σε συνέντευξή του.

Δείτε το βίντεο: