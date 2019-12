Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

«Η Λαίδη Μάκβεθ του Μντσενσκ» από τον Ένκε Φεζολλάρι στον πολυχώρο Vault



O Πολυχώρος Vault παρουσιάζει την παράσταση «Η Λαίδη Μάκβεθ του Μντσένσκ» του Νικολάι Λεσκόφ, σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι.



Η Λαίδη Μάκβεθ από το Μτσενσκ του Νικολάι Λεσκώφ είναι ένα ταξικό και βαθιά πολιτικό θρίλερ, που πραγματεύεται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας φυλακισμένης σε έναν άθλιο γάμο.

Ένα θέμα που συναντάμε σε μερικά από τα μεγαλύτερα μυθιστορήματα και θεατρικά έργα των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα όπως τη Madame Bovary, την Anna Karenina, τη Νόρα, και την Hedda Gabler. Η νουβέλα του Λεσκώφ ενέπνευσε τον Σοστακόβιτς να δημιουργήσει την ομώνυμη όπερα, που έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιανουαρίου του 1934, και να στηλιτεύσει την πατριαρχία και τους ρόλους εξουσίας, επιτρέποντας να δούμε βαθιά μέσα στα σαπρά της βάθη.

Το έργο τοποθετείται στη Ρωσία του 19ου αιώνα, σε μια εποχή που οι γυναίκες ήταν αδύναμες και καταπιεσμένες από την κοινωνία. Ο κύριος χαρακτήρας, η Κατερίνα Ισμαήλοβα είναι μια γυναίκα που υφίσταται την πατριαρχική εξουσία, έγκλειστη σε ένα επαρχιακό περιβάλλον, παντρεμένη με έναν πλούσιο άντρα μεγαλύτερο της. Είναι νέα, όμορφη, αλλά καταδικασμένη να ζήσει μία μονότονη και άχαρη ζωή όπως οι περισσότερες γυναίκες εκείνης της εποχής στη ρωσική επαρχία, ανάμεσα σε άξεστους και αδιάφορους για αυτές άνδρες. Σε αυτό το είδος ανήκει και ο σύζυγός της. Ωστόσο, η μοίρα της Ισμαήλοβα αλλάζει όταν συναντά το νέο, όμορφο αγρότη της περιουσίας τους, Σεργκέι, που τη διδάσκει τι είναι να νιώθεις «ζωντανός» και να κάνεις αυτό που ποθείς. Ο Σεργκέι θα κάνει τα πάντα να ανέλθει κοινωνικά, και εμπνέει τόσο τυφλό πάθος στην Κάτια Ισμαήλοβα που οι δυο τους θα οδηγηθούν στο έγκλημα.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Διασκευή: Μαρία Σκαφτούρα

Σύμβουλος δραματουργίας: Κάτια Σωτηρίου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώτα Κοτσέτα- Αλέξης Αλεβιζάκης

Σκηνικός χώρος- κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Φώτα: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Άντα Γιαννουκάκη

Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου

Το ομώνυμο τραγούδι της παράστασης ερμηνεύει η Σοφία Παπάζογλου.

Η διασκευή στηρίχτηκε στο βιβλίο του Νικολάϊ Λέσκοφ με τίτλο «Η λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ροές» σε μετάφραση Άννας Ραδίτσα.

Παίζουν: Μαρία Σκαφτούρα, Άγγελος Ανδριόπουλος, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μαρία Σωτηριάδου, Άντα Γιαννουκάκη, Βασίλης Τσιάκας, Αγάπη Παπαθανασιάδου

Ανακοίνωση: Την Τρίτη 24 και 31 Δεκεμβρίου, η παράσταση δεν θα πραγματοποιηθεί.



Πολυχώρος Vault



Δευτέρα 21:00



Τρίτη 21:00



9 Δεκεμβρίου 2019 - 18 Φεβρουαρίου 2020



Εισιτήρια



Γενική είσοδος: 15€



Προπώληση: 12€



Φοιτητές, ΑμεΑ, κάτοχοι κάρτας ανεργίας (ΟΑΕΔ): 10€

Κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889 (για τηλεφωνικές κρατήσεις 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00)

«Εκκλησιάζουσες - Η λαϊκή οπερέτα» εκ νέου στο Θέατρο Τέχνης



Μια πρωτότυπη διασκευή της γνωστής κωμωδίας του Αριστοφάνη, από τον Σταμάτη Κραουνάκη, στο πλαίσιο του κύκλου «Operetta restart» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σε μια εποχή απόλυτης πολιτικής και κοινωνικής παρακμής, οι γυναίκες με αρχηγό την Πραξαγόρα (Σοφία Φιλιππίδου) μεταμφιέζονται σε άνδρες και καταφέρνουν να πάρουν την εξουσία προτείνοντας ένα νέο καθεστώς κοινοκτημοσύνης. Το επαναστατικό σχέδιο της Πραξαγόρας, μοιάζει στη θεωρία ιδανικό, στην πράξη όμως θα αποδειχτεί ουτοπικό…

Η παράσταση, με πολύ χιούμορ και μέσα από τον μουσικό πάντα κώδικα, θίγει τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα που συνεχίζουν να μας απασχολούν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα: Τι σημαίνει δημοκρατία; Γιατί η εξουσία διαφθείρει; Είναι δυνατόν να κυβερνηθεί ένας τόπος με δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους;

Οι «Εκκλησιάζουσες» είναι μια κωμωδία εξαιρετικά αιχμηρή και άκρως επίκαιρη. Στην παράσταση, μέσα από τη μουσική και το τραγούδι θέλουμε να αναδείξουμε τόσο την πολιτική όσο και τη βαθιά ποιητική πλευρά του έργου: αυτό το ονειρικό, υπερβατικό στοιχείο που τόσο περίτεχνα μπλέκει ο Αριστοφάνης με την τρέλα που χαρακτηρίζει το κωμικό του σύμπαν…

Μετάφραση- Λιμπρέττο- Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη

Σκηνικά-κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη

Χορογραφία: Θοδωρής Πανάς

Σχεδιασμός φωτισμού: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριλένα Μόσχου

Βοηθός σκηνογράφου: Σοφία Αρβανίτη-Φλώρου

Βοηθός Παραγωγής: Διονύσης Χριστόπουλος

Φωτογραφίες: Σταύρος Χαμπάκης & Θωμάς Δασκαλάκης

Παίζουν:



Σοφία Φιλιππίδου, Χριστόφορος Σταμπόγλης, Σταμάτης Κραουνάκης,

Χρήστος Γεροντίδης, Σάκης Καραθανάσης, Ιωάννα Μαυρέα, Κώστας Μπουγιώτης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Γιώργος Στιβανάκης,

Ερατώ Αγγουράκη, Τερέζα Καζιτόρη, Πίνα Κούλογλου, Ματίλντα Τούμπουρου.

Ζωντανή μουσική:



Δημήτρης Ανδρεάδης, Βασίλης Ντρουμπογιάννης, Βάιος Πράπας, Γιώργος Ταμιωλάκης.

Θέατρο Τέχνης, Φρυνίχου



9 Δεκεμβρίου 2019 Δευτέρα 21:00



10 Δεκεμβρίου 2019 Τρίτη 21:00

16 Δεκεμβρίου 2019 Δευτέρα 21:00

17 Δεκεμβρίου 2019 Τρίτη 21:00

23 Δεκεμβρίου 2019 Δευτέρα 21:00

30 Δεκεμβρίου 2019 Δευτέρα 21:00

6 Ιανουαρίου 2020 Δευτέρα 21:00

7 Ιανουαρίου 2020 Τρίτη 21:00

13 Ιανουαρίου 2020 Δευτέρα 21:00

14 Ιανουαρίου 2020 Τρίτη 21:00



9 Δεκεμβρίου 2019 - 14 Ιανουαρίου 2020



Εισιτήρια



20€ κανονικό, 12€ μειωμένο



(Το μειωμένο ισχύει για φοιτητές, ανέργους, πολύτεκνους, άνω των 65 ετών, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.)

Ατέλεια: 3€

Τα μειωμένα εισιτήρια, προσκλήσεις-, ατέλειες, τιμής ένεκεν δίνονται μόνο από τα ταμεία του θεάτρου.

«170 τετραγωνικά» του Γιωργή Τσουρή στο Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα, ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.

Μια απογευματινή επίσκεψη - βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωες μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής, σε ένα "ρινγκ"

170 τετραγωνικών μέτρων.

Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος; Το αίμα νερό δε γίνεται, αλλά όταν το αίμα βράζει…

Συντελεστές:



Συγγραφέας: Γιωργής Τσουρής

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Μουσική – Video εγκατάσταση: Γιωργής Τσουρής

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Παπακωνσταντίνου - Γιώργος Παλούμπης

Σκηνικά: Κωνσταντίνα Μαρδίκη – Έλλη Παπαδάκη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βοηθός σκηνοθέτης: Γιωργής Τσουρής

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Άρτεμις Βαλτάτζη

Φωτογραφίες: Ανδρέας Παπακωνσταντίνου – Γεωργία Παναγοπούλου

Ηθοποιοί: Αμαλία Αρσένη, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Άννα Πατητή, Γιωργής Τσουρής.



Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης



Δευτέρα 20:15

Τρίτη 21:15

Κυριακή 21:15



Εισιτήρια



14€ κανονικό, 12€ φοιτητικό, άνω των 65 και ΑΜΕΑ, 10€ ανέργων, 5€ ατέλεια

«Κούκλες» στο Σύγχρονο Θέατρο



Γυναίκες ηθοποιοί ερμηνεύουν τους ήρωες του ιψενικού «Κουκλόσπιτου», ενός έργου που ανέτρεψε τα κοινωνικά δεδομένα αιώνων για τη θέση της γυναίκας, συνομιλώντας ταυτόχρονα με έργα που μας σύστησαν ηρωίδες εμβληματικές.



Μια στρατιά από εκκολαπτόμενες Νόρες βγαίνει από το κεχριμπάρι της Ιστορίας, εξερευνά η μία την άλλη κι όλες μαζί χειραγωγούνται από τον δημιουργό τους. Αλληλέγγυα και συναγωνιστικά. Σε ένα ταμπλό βιβάν του συλλογικού ασυνείδητου της σύγχρονης γυναίκας. Ένα ensemble γυναικών που συνθέτουν έναν χορό που μεταλλάσσεται, συνομιλώντας δραματουργικά με έργα ορόσημα, που σμίλεψαν ηρωίδες εμβληματικές. Κάθε υποψήφια Νόρα αυτού του παιχνιδιού σύγχρονης τέχνης κουβαλά τριπλή ταυτότητα. Μια φανερή, μια κρυφή και μία που δεν έχει ανακαλύψει ακόμα. Και θα διαγωνιστεί μέχρι τελικής πτώσεως για να κερδίσει.

Ακριβώς 140 χρόνια μετά την πρώτη ανάγνωση του Κουκλόσπιτου του Χένρικ Ίψεν, το έργο που τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα των κοινωνικών δεδομένων αιώνων, για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, ανανεώνεται από την ίδια την ηρωίδα του. Και τα πολλαπλά καθρεφτίσματά της, στη γυναίκα του 21 ου αιώνα. Και μετατρέπεται σε συλλογικό αφήγημα –αφορμή για την προσωπική ρωγμή κάθε Κούκλας. Κι η Νόρα πέθανε. Κι η Νόρα δεν υπήρξε ποτέ. Και ζήτω η Νόρα.

Συντελεστές:



Δραματουργία-σκηνοθεσία: Νικόλας Ανδρουλάκης

Κοστούμια: Ελένη Καββάδα

Σκηνικά: Δημήτρης Κωνσταντάρας

Χορογράφος: Έμιλυ Νικόλα

Μουσική επιμέλεια: Νόρα Χέλμερ

Επιστημονική συνεργάτης: Νατάσα Τοπαλτζίκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιάννης Αξιώτης

Παίζουν (αλφαβητικά): Άννα-Μαρία Βέλλη, Ναταλία Δήμου, Άλκηστις Ζιρώ, Ειρήνη Καζαριάν, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δώρα Σαμψώνα, Βίνα Σέργη, Αντιγόνη Σταυροπούλου,

η σοπράνο Αγγελική-Ζωή Καραγκούνη , η χορογράφος Έμιλυ Νικόλα, ο Νικόλας Ανδρουλάκης,

και σε κινηματογραφική εμφάνιση, η Ράνια Οικονομίδου.



Σύγχρονο Θέατρο



Δευτέρα 21:00



Τρίτη 21:00



2 Δεκεμβρίου 2019 - 17 Δεκεμβρίου 2019



Εισιτήρια



18€, 16€, μειωμένο 12€

«Frida κι άλλο» στο Θέατρο Αποθήκη



Έπειτα από μια εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία και μία σκηνοθεσία στο Εθνικό Θέατρο (La Strada), οι ταλαντούχοι Fly Theatre επιστρέφουν για τρίτη χρονιά και για τρεις μόνο παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Αυλαία, με μια συναρπαστική ιστορία βασισμένη στη ζωή και το έργο της Μεξικανής ζωγράφου Frida Kahlo. Frida Κι Άλλο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια πολυμεσική παράσταση που προκαλεί οπτικούς και συναισθηματικούς κραδασμούς.

Συντελεστές:



Κείμενο - Επεξεργασία: Κατερίνα Δαμβόγλου

Σκηνοθεσία: Fly Theatre

Δραματουργία: Μιράντα Βατικιώτη

Σκηνογραφία - Ενδυματολογία: Ερμίνα Αποστολάκη

Φώτα – Ήχος - Βίντεο: Robin Beer

Μακιγιάζ: Όλγα Πάτσιου

Παραγωγή: Α.Μ.Κ.Ε. «Βασίλης Δαμβόγλου»

Οργάνωση παραγωγής: Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα

Παίζουν: Κατερίνα Δαμβόγλου - Robin Beer

Κάθε Τρίτη η παράσταση παρουσιάζεται με υπέρτιτλους στα Αγγλικά.



Θέατρο Αποθήκη



Δευτέρα 21:00

Τρίτη 21:00



Εισιτήρια



15€ κανονικό, 13€ φοιτητών, ανέργων, άνω των 65 & ΑμεΑ

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210 3253153

«Η φαλακρή τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιονέσκο εκ νέου στο Θέατρο Τέχνης

Έπειτα από έναν σύντομο επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων την περσινή χρονιά, «Η φαλακρή τραγουδίστρια» επανέρχεται στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Το αριστούργημα του Ευγένιου Ιονέσκο, που σκηνοθέτησε η Σοφία Μαραθάκη, ανεβαίνει εκ νέου τον Οκτώβριο στη Σκηνή της Φρυνίχου για λίγες παραστάσεις.

Γραμμένο το 1948, το έργο Η φαλακρή τραγουδίστρια μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς σατιρίζει θέματα όπως η ισοπέδωση της ατομικής ταυτότητας, η καθολική αποξένωση και η αυτοματοποίηση της συμπεριφοράς. Η υπόθεση του έργου, διαδραματίζεται σ’ ένα αγγλικό αστικό σαλόνι όπου το ζεύγος Σμιθ συναντά το ζεύγος Μάρτιν, λίγο πριν εισβάλλει στην κουβέντα η υπηρέτρια του σπιτιού αλλά και ένας απρόσκλητος πυροσβέστης.

Με όχημα την ανεπάρκεια των λέξεων, ο συγγραφέας Ευγένιος Ιονέσκο περιγράφει την καθημερινότητα της μικροαστικής κοινωνίας και επιτίθεται σ’ ένα κόσμο που έχει χάσει τη μεταφυσική του διάσταση. Παρωδώντας και χλευάζοντας την απολιθωμένη γλώσσα, βασικά προτείνει την αποκατάσταση μιας ποιητικής αντίληψης για τη ζωή.

Η παράσταση επιδιώκει να αναδείξει το παράλογο και το σουρεαλιστικό στοιχείο του σύγχρονου κόσμου της και την καθολική αδυναμία της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας συναισθημάτων και ιδεών. Με εφαλτήριο τον Βιτγκενστάιν που λέει ότι: τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου, στόχος είναι να διερευνηθεί η ανάγκη του ανθρώπου να ονομάζει τα πάντα και να τα κατηγοριοποιεί για να τα κατανοήσει. Τα θέματα της μνήμης και της αμνησίας, της κοινοτοπίας των λέξεων, της σύγκρουσης ανάμεσα στο περίκλειστο σπίτι και στον εξωτερικό κόσμο είναι πανανθρώπινα και διαχρονικά. Η λοξή ματιά του Ιονέσκο που επικεντρώνεται στο ελάχιστο και το μεγεθύνει ταιριάζει ιδιαίτερα στο πεδίο σκηνικής έρευνας της ομάδας ΑΤΟΝΑλ.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Δήμητρα Κονδυλάκη

Σκηνοθεσία: Σοφία Μαραθάκη

Συνεργάτης δραματολόγος: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό- Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας

Κίνηση: Βρισηίδα Σολωμού

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Γεωργουδάκη

Επιμέλεια κομμώσεων: Χρόνης Τζήμος

Κατασκευή κοστουμιών: Γιώργος Παρλιάρος, Ελένη Μελισσού

Φωτογραφίες: Andrea Bonetti

Καλλιτεχνική συνεργασία: Εύα Μαραθάκη

Εκτέλεση παραγωγής: POLYPLANITY Productions / Γιολάντα Μαρκοπούλου & Βίκυ Στρατάκη

Διανομή:



Κος Σμιθ: Μάριος Παναγιώτου

Κα Σμιθ: Φωτεινή Παπαχριστοπούλου

Κος Μαρτέν: Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου

Κα Μαρτέν: Μαρία Παρασύρη

Μαίρυ: Σοφία Μαραθάκη



Ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής: Κωνσταντίνος Μωραἴτης

Θέατρο Τέχνης, Φρυνίχου



Δευτέρα 21:00

Τρίτη 21:00



21 Οκτωβρίου 2019 - 3 Δεκεμβρίου 2019



Εισιτήρια

15€ (γενική είσοδος) - 10€ (μειωμένα)

«Ψίθυροι» της Λίλλιαν Χέλλμαν στο Θέατρο Δημήτρης Χορν

Έπειτα από την ενθουσιώδη υποδοχή που σημείωσε την άνοιξη, η Εταιρεία Θεάτρου Υπερίων επαναλαμβάνει το πολύκροτο ντοκουμέντο της Λίλλιαν Χέλλμαν «Ψίθυροι» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν στο Θέατρο Δημήτρης Χορν.



Άραγε τι θα συνέβαινε, αν στη Σκωτία του 1810

ένα νεαρό κορίτσι ισχυριζόταν πως μες στη νύχτα, κάθε νύχτα,

έβλεπε τις δυο δασκάλες του μαζί στο κρεβάτι –

όχι απλώς να φιλιούνται και να χαϊδεύονται,

αλλά και να κινούνται σαν να συνευρίσκονται ερωτικά;

Άραγε θα το πίστευαν;

Και, αν το πίστευαν, τι θα πάθαιναν οι δυο δασκάλες;



Η Μαριάν και η Τζέην είναι συνιδιοκτήτριες ενός σχολείου θηλέων. Η Τζέην είναι αρραβωνιασμένη με τον Τζόζεφ, έναν νεαρό γιατρό. Όταν τα οικονομικά του σχολείου επιτέλους αρχίζουν ν’ ανθίζουν, το ζευγάρι αποφασίζει να παντρευτεί – πράγμα που κάνει τη Μαριάν να ζηλέψει. Μια κακομαθημένη μαθήτρια του σχολείου, που θέλει να εκδικηθεί τις δασκάλες επειδή τιμωρήθηκε για κάποια αταξία, διαδίδει ένα βαρύ ψέμα: πως τάχα οι δυο γυναίκες διατηρούν μεταξύ τους κρυφό δεσμό. Οι φήμες μεταδίδονται από στόμα σε στόμα, το σχολείο χάνει τις μαθήτριές του και η επιχείρηση κλείνει.



Γραμμένο το 1934 το έργο αποτέλεσε μέγιστο σκάνδαλο για την Αμερική και –παρά τις διθυραμβικές κριτικές του– δεν ξαναπαρουσιάστηκε ποτέ έως το 1961, που βγήκε στους κινηματογράφους.



Η παράσταση χρησιμοποιεί ως βάση της το θεατρικό κείμενο της Χέλλμαν, αλλά το εμπλουτίζει σημαντικά με τις καταγραφές του πραγματικού γεγονότος που την ενέπνευσε. Το φόντο της Σκωτίας του 1810, τα πρακτικά της αληθινής δίκης, αστυνομικές αναφορές, διηγήσεις μαρτύρων, υλικό από τον τύπο της εποχής: όλα αυτά συνθέτουν το σώμα της παράστασης που θα μετατοπίσει χρονικά το έργο της Χέλλμαν από το 1934… πίσω στο 1810.

Μαρίνα Ψάλτη, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Βάνα Παρθενιάδου, Θανάσης Πατριαρχέας, Βασιλική Κωστοπούλου και το φωνητικό σύνολο chόrεs: Μαρίνα Εμμανουηλίδου, Κατερίνα Κουτσονικόλα, Δανάη Πολίτη, Δέσποινα Τασλακίδου, Μαριάννα Τσαμπά.



μετάφραση-σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

διεύθυνση φωνητικού συνόλου: Μαρίνα Σάττι

κινησιολογία: Φρόσω Κορρού

σκηνικά: Γιάννης Αρβανίτης

κοστούμια: Celebrity Skin

φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

μουσική διδασκαλία: Ελένη Ποζατζίδου

δραματολόγος: Κατερίνα Διακουμοπούλου

βοηθός σκηνοθέτη: Βασιλεία Κανάκη

βοηθός σκηνογράφου: Θεανώ Βάχλα

διεύθυνση παραγωγής: Λευτέρης Κώτσης

φωτογραφίες: Φένια Λαμπροπούλου

τρέιλερ προώθησης: Πάτροκλος Σκαφίδας

γραφιστική επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

από 4 Νοεμβρίου και για 20 παραστάσεις



κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

διάρκεια: 85 λεπτά



τιμές εισιτηρίων:

ΠΛΑΤΕΙΑ: € 18 (κανονικό) και € 15 (μειωμένο)

ΕΞΩΣΤΗΣ: € 15 (κανονικό) και € 13 (μειωμένο)

προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr



στο Θέατρο Δημήτρης Χορν (Αμερικής 10 – τηλ. 2118005141)

«Το δαχτυλίδι της μάνας» του Γιάννη Καμπύση στο Bios

Με αφορμή ένα ελληνικό έργο του 1898 για τον θάνατο ενός ποιητή ή καλύτερα για τις τελευταίες του στιγμές, οι C. for Circus παρουσιάζουν «Το δαχτυλίδι της μάνας» του Γιάννη Καμπύση σε σκηνοθεσία Παύλου Παυλίδη.

Με όχημα τη μουσική, την ποίηση και τη φαντασία, οι C. for Circus στήνουν μια ολοζώντανη τελετή αποχαιρετισμού, ξαναγράφουν για χάρη του ποιητή τις τελευταίες του σελίδες και γιορτάζουν τα 10 χρόνια της κοινής τους πορείας με την πιο αισιόδοξη παράστασή τους μέχρι σήμερα.

Ενεργοποιώντας τις αισθήσεις της λαϊκής παράδοσης, που τόσο έντονα διατρέχουν την ιστορία του Γιάννη Καμπύση, η ομάδα C. for Circus φέτος "ενηλικιώνεται" με μια ελάχιστα ειπωμένη ιστορία αποχαιρετισμού.

Συντελεστές:



Θίασος: C. for Circus

Συγγραφέας: Γιάννης Καμπύσης

Σκηνοθεσία: Παύλος Παυλίδης

Δραματουργία: Παύλος Παυλίδης, Αθηνά Σακαλή

Κατασκευή σκηνικού: Σπύρος Δουκέρης

Κοστούμια: Λίνα Σταυροπούλου, Τζίνα Ηλιοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα Ζέρβα

Μουσική διδασκαλία: Βαλέρια Δημητριάδου

Πιάνο, νταούλι, ηλεκτρική κιθάρα, τρομπόνι, μελόντικα: C. for Circus

Βοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά Σακαλή

Φωτογραφίες: Νίκος Πανταζάρας

Βίντεο: Μαρία-Ελισάβετ Κοτίνη

Παίζουν: Παναγιώτης Γαβρέλας, Χρύσα Κοτταράκου, Αθανασία Κουρκάκη, Ειρήνη Μακρή, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Νατάσα Ρουστάνη, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Το θέατρο είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ.



Bios



Δευτέρα 21:00



Τρίτη 21:00



14 Οκτωβρίου 2019 - 7 Ιανουαρίου 2020



Εισιτήρια



Κανονικό: 18€

Μειωμένο: 15€

Ανέργων: 12€

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 34 25 335

«Χειμωνιάτικο ταξίδι» στο Στούντιο Μαυρομιχάλη

Το «Χειμωνιάτικο ταξίδι» του βραβευμένου συγγραφέα, Σταμάτη Πολενάκη παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο θέατρο και πιο συγκεκριμένα στο Στούντιο Μαυρομιχάλη, σε σκηνοθεσία Έφης Ρευματά.



Το έργο:



Ποιο είναι το νήμα που μπορεί να συνδέει τρεις ιστορίες που διαδραματίζονται σε διαφορετικό χώρο και χρόνο; Την αυτοκτονία του ποιητή Χάινριχ φον Κλάιστ και της Ενριέττε Φόγκελ στη λίμνη Βανζέε έξω απ’ το Βερολίνο, το 1811, μια μυστική συνάντηση αξιωματούχων των SS, που σφράγισε τη μοίρα εκατομμυρίων Εβραίων, στην ίδια λίμνη το 1942 και ταυτόχρονα το θάνατο από πείνα του ποιητή Σουβάροφ τον ίδιο χρόνο, στο πολιορκημένο από τους Ναζί Λένινγκραντ.



Τρεις διαφορετικές αφηγήσεις ξετυλίγονται παράλληλα και συνδέουν μια ιστορία αγάπης και μια σειρά από τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο, αναδεικνύοντας τα πιο φωτεινά και τα πιο σκοτεινά ένστικτα του ανθρώπου, την καλύτερη και τη χειρότερη εκδοχή της Ανθρωπότητας.



Ζωνταντή μουσική:



Κατά τη διάρκεια της παράστασης η μουσικός Μάγκυ Μελισσάρη ερμηνεύει ζωντανά στο πιάνο κομμάτια από το Winterreise του Schubert, ενώ ακούγεται ηχογραφημένο ένα ποίημα του συγγραφέα με τη φωνή του ηθοποιού Γιώργου Νινιού.

Λίγα λόγια για την αληθινή ιστορία:



Ο Heinrich von Kleist (Χάινριχ φον Κλάιστ) γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1777 στη μικρή πόλη της Φρανκφούρτης-πάνω-στον-Όντερ. Ορφανός από μικρός ζούσε με τη θεία του και στα 14 του στάλθηκε σε οικοτροφείο.



Με τη συγγραφή θεατρικών έργων ασχολήθηκε από το 1803 μέχρι το 1811.Η «Σπασμένη Στάμνα», η «Πενθεσίλεια» και πολλά άλλα έργα του θεωρούνται σήμερα κλασικά.



Σκηνοθεσία: Έφη Ρευματά

Δείτε περισσότερα εδώ

«Η γίδα ή ποια είναι η Σύλβια;» στο θέατρο Θησείον



Το τελευταίο έργο (2000) του βραβευμένου με τέσσερα Πούλιτζερ Αμερικάνου συγγραφέα θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο τολμηρά του μαζί με το "Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ;". Η "Γίδα", έργο με έντονο χιούμορ, εκρηκτικούς χαρακτήρες, πανέξυπνους διαλόγους, σκληρότητα, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη τρυφερότητα, υποδεικνύει όχι μόνο το μέλλον των έως τώρα παραδοσιακών δομών της κοινωνίας, αλλά και τα κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Ο Μάρτιν (Νίκος Κουρής), ένας επαγγελματικά άκρως επιτυχημένος οικογενειάρχης, χωρίς να πάψει να αγαπάει την γυναίκα του (Λουκία Μιχαλοπούλου), ερωτεύεται την Σύλβια, η οποία "τυχαίνει" -όπως λέει ο ίδιος- να είναι… γίδα! Ο δημοσιογράφος και καλύτερός του φίλος Ρος (Γιάννης Δρακόπουλος) το "καρφώνει" στη σύζυγο και στον γιο του (Μιχαήλ Ταμπακάκης), με αποτέλεσμα η μία ακραία αντίδραση να φέρει την άλλη, μέχρι το συναρπαστικό φινάλε.

Συντελεστές:



Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά - Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Πρωτότυπη μουσική-Επιμέλεια Ήχων: Γιάννης Μαθές

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τόνια Καζάκου

Οργάνωση παραγωγής: Μαριάννα Παπασάββα

Μακιγιάζ: Μαρίζα Μέξα

Επιμέλεια και εκτέλεση χτενισμάτων: Ελένη Πανέτσου

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ

Παραγωγή: Μυθωδία

Επικοινωνία: BrainCo

Παίζουν:

Νίκος Κουρής, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μιχαήλ Ταμπακάκης.



Θησείον, Ένα θέατρο για τις Τέχνες



Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15



Εισιτήρια

Κανονικό: 17€

Μειωμένο: 13€

ΟΑΕΔ-Α.Μ.Ε.Α.: 10€

«Ο Επιθεωρητής» στο Tempus Verum-Εν Αθήναις

Ο Επιθεωρητής, η παράσταση του Γιώργου Παπαγεωργίου βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ν. Γκόγκολ, μετά την περσινή της επιτυχία, έρχεται στο Tempus Verum-Εν Αθήναις.

Η διασκευή του κλασικού έργου του Ν. Γκόγκολ επικεντρώνεται όχι μόνο στην κοινωνικοπολιτική σάτιρα που προσφέρει το έργο του συγγραφέα, αλλά στον «έρωτα» με το όνειρο, την ψευδαίσθηση, την «προσυμφωνημένη» ήττα.

Μετά τον Αρίστο, ο Γιώργος Παπαγεωργίου μαζί με 5 ηθοποιούς και έναν μουσικό επί σκηνής, κρατώντας ως άξονα την γνωστή ιστορία του Ρώσου απατεώνα Χλεστιακόβ και την έλευσή του στη μικρή επαρχιακή πόλη της Ρωσίας, δημιουργούν έναν φαντασιακό κόσμο.

Χρησιμοποιώντας υλικά από το χώρο των ταχυδακτυλουργικών εφέ και των αφηγήσεων μέσα από τα καμαρίνια ενός θιάσου, η κλασική κωμωδία του Γκόγκολ, που έχει χαρακτηριστεί ως αριστούργημα, θα ανιχνεύσει τα όρια της αλήθειας και της ψευδαίσθησης. Τα πρόσωπα της ρωσικής επαρχίας του 1830 θα συναντηθούν με τους ηθοποιούς της παράστασης με την ανοιχτή συνομιλία της παράστασης σε σχέση με την βαθιά κριτική που ασκεί το ίδιο το έργο στους μηχανισμούς της απάτης.

Στο πρόσωπο του Χλεστιακόβ οι κάτοικοι της πόλης βλέπουν έναν μεγάλο σωτήρα και οραματίζονται ένα σπουδαίο μέλλον. Για μία ημέρα και οι δύο πλευρές ζουν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα• και είναι η αγάπη αυτή για την αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας που δημιουργεί τη συμφιλίωση με την ψευδαίσθηση που φέρνει μαζί του ο «Επιθεωρητής».

«Τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει να είσαι κωμωδιογράφος. Την παραμικρή αλήθεια –ακόμη και ίχνος αυτής της αλήθειας– αν πεις, έχεις να αναμετρηθείς όχι μονάχα με άτομα, αλλά με ολόκληρες τάξεις», γράφει στο φίλο του Στσέπκιν ο Ν. Γκόγκολ.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Δείτε περισσότερα εδώ

«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη εκ νέου στο Από Μηχανής Θέατρο

Οι γυναίκες τελώντας τη μεγάλη τους γιορτή, τα Θεσμοφόρια, αποφασίζουν να τιμωρήσουν τον Ευριπίδη επειδή τις δυσφημίζει στα έργα του. Ο ίδιος ταραγμένος, προσπαθεί να αποτρέψει τον κίνδυνο αποστέλλοντας στην γιορτή τον Μνησίλοχο ντυμένο γυναικεία για να τον υπερασπιστεί. Αρχικά προσχηματικά επιτίθεται και εκείνος στον Ευριπίδη ωστόσο έπειτα προσπαθεί να τον υποστηρίξει λέγοντας πως είναι και οι ίδιες οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για πολλά περισσότερα από όσα τους προσάπτει ο τραγικός ποιητής. Αγανακτισμένες οι γυναίκες του Χορού, μαθαίνουν από τον Κλεισθένη πως κάποιος άνδρας με γυναικεία περιβολή κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Ο Μνησίλοχος αποκαλύπτεται και κατηγορείται για παραβίαση τελετουργικών κανόνων ενώ παράλληλα ο Ευριπίδης στην προσπάθεια να σώσει τον υπερασπιστή του, εμφανίζεται στην γιορτή των Θεσμοφορίων και ζητά από τις γυναίκες να απελευθερώσουν τον Μνησίλοχο με την προϋπόθεση πως θα σταματήσει να τις κακολογεί.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Πάνος Λουκαΐδης

Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος

Εκδόσεις : ΚΑΚΤΟΣ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΄΄Οι Έλληνες΄΄

Βοηθός Σκηνοθέτη : Βαγγέλης Πρασσάς

Σκηνικά-Κουστούμια : Ειρήνη Πετράκη

Χορογραφίες: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Βοηθός Χορογράφου: Χριστίνα Σκλαβάκη

Μουσική: Άγγελος Καλογιάννης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος Αγιαννίτης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν: Γιώργος Δουργούτης, Σοφία Κεσίδου, Αγγελική Κιντώνη, Μυρτώ Μπέρνχαρτ, Ειρήνη Πετράκη, Ειρήνη Τζαβάρα, Θωμάς Χαβιανίδης, Παναγίωτης Τσουκάτος.

Από Μηχανής Θέατρο



Δευτέρα 18:00



Τρίτη 18:00



Εισιτήρια



Κανονικό: 13€



Μειωμένο: (Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ/ Άνω των 65) 10€



Ατέλεια: 5€

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 5232097

«Ο παίκτης» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι στο Θέατρο 104

Σε μια μικρή πόλη της Γερμανίας, αριστοκράτες, κοινοί θνητοί και απατεώνες επιδίδονται με πάθος στα τυχερά παιχνίδια. Με άκρατο κυνισμό και με σαφείς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις τζογάρουν χρήματα, ανθρώπους και αισθήματα. Εκεί, σε αυτή τη μικρογραφία της Ευρώπης με τις πολλές γλώσσες, τις διαφορετικές νοοτροπίες και με τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού, ο Αλεξέι Ιβάνοβιτς θα παρασυρθεί στη δίνη του αδιέξοδου έρωτα και θα παίξει στη ρουλέτα κάθε ίχνος αξιοπρέπειας.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη

Μετάφραση (από τα γαλλικά): Μιλτιάδης Σαλβαρλής

Προσαρμογή κειμένου: Σοφία Καραγιάννη, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Βάσια Mίχα

Σκηνικά-Κοστούμια: Κωνσταντίνα Κρίγκου

Μουσική: Στάθης Δρογώσης

Επιμέλεια κίνησης: Μαργαρίτα Τρίκκα

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βάσια Μίχα

Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Trailer: Στέφανος Κοσμίδης

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Παραγωγή: GAFF

Ερμηνεία (με αλφαβητική σειρά):



Βασιλική Διαλυνά, Κορίνα Θεοδωρίδου, Ιωσήφ Ιωσηφίδης και Αλέξανδρος Τούντας.



Θέατρο 104



Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15



Εισιτήρια



Γενική Είσοδος: 12€



Μειωμένο: 10€

Ατέλειες: 5€