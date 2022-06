Release Athens 2022: Ο τραγουδιστής των Bauhaus πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από τη σκηνή

Έπειτα από δύο καλοκαίρια πανδημίας πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Release Athens 2022 σε μια κατάμεστη Πλατεία Νερού, την Τετάρτη 8 Ιουνίου. Ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι περίμεναν. Τα προβλήματα στον ήχο οδήγησαν τον τραγουδιστή των θρυλικών Bauhus, Peter Murphy, να διακόψει τη συναυλία αφήνοντας το κοινό στα κρύα του… Νερού!

Ο Peter Murphy, ύστερα από πολλές παρατηρήσεις στον ηχολήπτη, αποχώρησε έξαλλος από τη σκηνή πολύ πριν ολοκληρωθεί το playlist, λόγω του κακού ήχου. Έπειτα από λίγο, οι Bauhaus επέστρεψαν, αλλά για encore και όχι για να συνεχιστεί η κανονική ροή του playlist.

Τα 4 αυθεντικά μέλη του θρυλικού συγκροτήματος, Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins και David J, ανέβηκαν στη σκηνή του Release γύρω στις 23.30 το βράδυ -είχε προηγηθεί η εμφάνιση του δημοφιλούς βελγικού συγκροτήματος Deus και οι Jesus And The Mary Chain– όμως δυστυχώς το live δεν ολοκληρώθηκε.



Ειδικότερα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα και ενώ τραγουδούσε το Ziggy Stardust του David Bowie, ο Peter Murphy, πέταξε κάτω το μικρόφωνο και έφυγε από τη σκηνή δείχνοντας τον ηχολήπτη και φωνάζοντας “this is your fault” (αυτό είναι δικό σου λάθος). Το τραγούδι ολοκλήρωσε, τραγουδώντας το, ο κιθαρίστας Daniel Ash, τα φώτα άναψαν, με το κοινό να αποχωρεί μέσα σε τρομερή αμηχανία και εκνευρισμό.

Σύμφωνα με όσους ήταν εκεί, προβλήματα στον ήχο υπήρχαν και στις εμφανίσεις των Deus και των Jesus And The Mary Chain, χωρίς όμως να έχουν την κατάληξη της εμφάνισης των Bauhaus.

Δείτε τη στιγμή της αποχώρησης του Peter Murphy από τη σκηνή:

Το συγκρότημα εξέδωσε μέσω των social media την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ζητάμε ειλικρινή συγγνώμη από το αγαπητό μας ελληνικό κοινό για τη χθεσινή (8/6) ατυχή εξέλιξη των γεγονότων στο Release Festival στην Αθήνα. Λόγω πρωτοφανών συνθηκών που περιλάμβαναν ανυπέρβλητα τεχνικά ζητήματα, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε το σετ μας. Η ακόλουθη δήλωση είναι από τον πολύ έμπειρο τεχνικό ήχου μας, Chris Raughley:

«Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας ήταν απρόοπτα και σίγουρα όχι αναμενόμενα. Κάθε κανάλι του ασύρματου δικτύου που μας είχε δοθεί μας δημιουργούσε προβλήματα από την αρχή του live. Η ασύρματη κιθάρα ήταν η πρώτη που “επλήγη”. Απλή η διόρθωση αυτού του προβλήματος, περάσαμε στο καλώδιο. Στη συνέχεια το πρόβλημα παρουσιάστηκε στον βασικό τραγουδιστή της μπάντας. Μεταβήκαμε σε εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας. Τότε το ασύρματο σαξόφωνο "χάλασε". Το επόμενο φωνητικό πάλι απέτυχε. Δηλαδή απέτυχαν 4 ασύρματα συστήματα στα πρώτα 5 τραγούδια.

Σε όλα τα χρόνια που δουλεύω ως τεχνικός ήχος δεν έχω βιώσει ποτέ τέτοιες αποτυχίες. Ήταν όλα τα συστήματα αναμμένα αλλά δεν έδιναν πληρότητα και καλό σήμα. Το μεγαλύτερο μέρος του κοινού πιθανότατα δεν μπορούσε να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, επειδή κάλυψα τα περισσότερα θέματα που προέκυψαν με μίξη FOH. Όμως, και τα τέσσερα ασύρματα ακουστικά της μπάντας απέτυχαν επίσης, δημιουργώντας πρόβλημα στο συγκρότημα να ακούσει τον εαυτό του στη σκηνή.

Ελέγξαμε αυτά τα συστήματα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των 2 ημερών που ήμασταν στην Ελλάδα. Κάτι πολύ περίεργο συνέβη με το ασύρματο δίκτυο. Θα ήθελα να το καταλάβω, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρόβλημα έχει πιθανότατα ξαναπαρουσιαστεί εδώ στην Αθήνα; Ίσως πρόκειται για κάποιο τοπικό πρόβλημα που οφείλεται σε παρεμβολές; Θα μπορούσε επίσης να ήταν πρόβλημα τροφοδοσίας σε αυτό το rack, αλλά κατά τη διάρκεια μιας παράστασης δεν είχα τη δυνατότητα να ελέγξω τα συστήματα από τη θέση μου μπροστα στη σκηνή.

Ίσως οι άλλες προηγούμενες μπάντες άφησαν όλους τους πομπούς ανοιχτούς; Αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα, αλλά είναι λιγότερο πιθανό. Θα προσπαθήσω να το επεξεργαστώ αυτό τις επόμενες μέρες και ίσως έχω περισσότερες απαντήσεις για το γιατί θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Αλλά προς το παρόν, μπορώ να πω με σιγουριά ότι ήταν μία καταστροφική αστοχία του ασύρματου δικτύου, αστοχία που ήταν αδύνατον διορθωθεί λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων.»