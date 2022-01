«Το Μέγαρο ακούει και παρουσιάζει»: Μια συναυλία με τα σχήματα που διακρίθηκαν στις Ανοιχτές Πλατφόρμες

Το φωνητικό σύνολο Choir on the Stairs, το κιθαριστικό κουαρτέτο Guitar 4-tune, η νεανική ορχήστρα Music Virus και το συγκρότημα Of Embla είναι τέσσερα σχήματα που ξεχώρισαν ανάμεσα σε εκείνα που συμμετείχαν στις εκατό και πλέον ακροάσεις του θεσμού «Ανοιχτές Πλατφόρμες», μιας σημαντικής πρωτοβουλίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τις σκηνές του σε καλλιτέχνες που διακρίθηκαν για την ερμηνεία, την τεχνική και την πρωτοτυπία τους καθώς και για τις εμφανείς δυνατότητές τους για μελλοντική εξέλιξη.

Η κοινή τους συναυλία με τίτλο «Το Μέγαρο ακούει και παρουσιάζει» που πραγματοποιείται στην Αίθουσα Banquet τo Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 στις 20:00, καλύπτει ένα ευρύ μουσικό φάσμα και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο νέων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τους οποίους το Μέγαρο στηρίζει έμπρακτα.

Η βραδιά εντάσσεται στη δημοφιλή σειρά εκδηλώσεων «Γέφυρες» (καλλιτεχνικός προγραμματισμός και επιμέλεια: Δημήτρης Μαραγκόπουλος).

Λίγα λόγια για τα σχήματα που διακρίθηκαν στις «Ανοιχτές Πλατφόρμες»:

Choir on the Stairs

Είναι ένα πολυφωνικό σύνολο που αποτελείται από τέσσερις χορωδούς και δημιουργήθηκε το 2016. Το project βασίζεται στην αγάπη για την παράδοση των λαών του κόσμου και στοχεύει στην ανάδειξή της μέσω της μουσικής. Το σύνολο δημιουργήθηκε στα σκαλιά του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, στο οποίο φοιτούσαν τα μέλη του σχήματος, απ' όπου και πήρε το όνομά του λόγω της καλής ακουστικής που υπήρχε εκεί. Στη συνέχεια το Choir On The Stairs έγινε περισσότερο γνωστό μέσω της πλατφόρμας του YouTube. Απαρτίζεται από τους: Natasha Kay (σοπράνο), Μαριάννα Κατσικάκη (άλτο), Κυριάκο Μπαρτζιώκα (τενόρος) και Βασίλη Κουτή (μπάσος).

Guitar 4-tune

Κιθαριστικό κουαρτέτο που ιδρύθηκε το 2011. Απαρτίζεται από τους Ανδρέα Μαδημένο, Γιάννη Σοφό, Δημήτρη Κλαυδιανό και Τάκη Πατέ. Στόχος του είναι η εξερεύνηση του ρεπερτορίου για τέσσερις κιθάρες και η παρουσίαση έργων συνθετών από όλο τον κόσμο αλλά και επιλεγμένων μεταγραφών. Έχει δώσει συναυλίες εντός και εκτός Αθηνών, ενώ έχει λάβει μέρος σε ζωντανές μεταδόσεις του Τρίτου Προγράμματος. Έχει επίσης λάβει μέρος σε γνωστά φεστιβάλ κιθάρας και σε μουσικοχορευτικές παραστάσεις. Του έχουν απονεμηθεί πρώτα βραβεία στον 1ο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό του Ομίλου για την Unesco Τεχνών Λόγου και Επιστημών (2013), στο 2ο Φεστιβάλ Κλασικής Κιθάρας Καρδίτσας (2014) και στο 5ο Φεστιβάλ Κιθάρας Παλαιού Φαλήρου (2016). Τα μέλη του παίζουν με κιθάρες του κατασκευαστή Ανδρέα Μαδημένου.

Of Embla

Το όνομα προέρχεται από τον Ασκ και την Έμπλα της σκανδιναβικής μυθολογίας, τους πρώτους ανθρώπους που περπάτησαν στη Γη. Το όνομα Ασκ παραπέμπει στην ονομασία ενός πολύ κοινού δέντρου, ενώ πιστεύεται πως και η Έμπλα οφείλει το όνομά της σε ένα άλλο δέντρο. Η πιο γνωστή ιστορία λέει ότι ο Ασκ και η Έμπλα δημιουργήθηκαν, ταυτόχρονα και ισότιμα, από δύο κομμάτια ξύλου. Τους δόθηκαν πολλές και ποικίλες ικανότητες από διαφορετικούς θεούς και προήλθαν από την ίδια τη γη. Tο συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Λονδίνο στα τέλη του 2013 από την Maiken Sundby (φωνητικά) και τον Nick Athens-Νίκος Αθανάσουλας (γκλόκενσπιλ, ακουστική κιθάρα, πλήκτρα). Στη συνέχεια, στα μέλη του προστέθηκαν οι Δημήτρης Βαρελτζής (ντραμς), Κάρολος Μπεράχας (ηλεκτρική κιθάρα) και Ηλίας Καμπάνης (μπάσο, πλήκτρα). Το νέο τους άλμπουμ ονομάζεται «Phases» και αναφέρεται στις διαφορετικές φάσεις της ζωής. Πιστεύουν ότι η μουσική είναι κάτι ζωντανό που δημιουργείται από τον κόσμο και όχι από νούμερα.

Music Virus

Σύνολο σύγχρονου ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου που δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2004-2005 από τον καθηγητή Γιάννη Μαλαφή. Σκοπός του σχήματος είναι να προσεγγίζει ένα ευρύ μουσικό φάσμα (έντεχνη, τζαζ, ποπ και ροκ) και να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα σχολικά σύνολα όπως η τζαζ μπάντα, η ευρωπαϊκή χορωδία κά. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Βαγγέλης Αρμάος, Οδυσσέας Κολιούσης (κρουστά, τύμπανα), Ειρηλένα Δημητρακοπούλου (ηλεκτρικό μπάσο), Ιωάννα Ματσούκα (πιάνο, συνθεσάιζερ), 'Αγγελος Δανιάς, Θοδωρής Μπουρίτης, Αντρέας Κουτσομπίνας (κιθάρες), Ματτέο Κολιούσης, Ελένη Δέδε (σαξόφωνα), Σταματία Φουρλεμάδη, Ιωάννα Γανίτη (τρομπέτες), Μυρσίνη Δημοπούλου (τρομπόνι), Ελένη Δέδε (βιολί). Τραγουδούν: Μαριλένα Καραπατάκη, Μαρία Αλαμανή, Σοφία Μπέλλια, Γιώργος Σαββαΐδης.

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ (γενική είσοδος).