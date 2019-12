Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Half Note

Το Half Note έχει ετοιμάσει 14 εορταστικές και μαγικές βραδιές για τις ημέρες των εφετινών γιορτών, μεταφέροντας με τον πιο μουσικό τρόπο την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης στην Αθήνα.



Από 20 έως 26 Δεκεμβρίου, οι Velvet Candles, πέντε φωνές και τέσσερις μουσικοί επί σκηνής, μάς ξεσηκώνουν με σουίνγκ και ροκ εντ ρολ των ‘50s, ενώ από 27 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, ο PROFESSOR CUNNINGHAM και το σεπτέτο του, μάς ταξιδεύουν στη Νέα Ορλεάνη και το Χάρλεμ, με μπλουζ, σουίνγκ και ξέφρενους ρυθμούς!

Κάθε βράδυ, μια γιορτή στο Half Note!

Παρασκευή 20/12 – Πέμπτη 26/12



THE VELVET CANDLES



Χριστούγεννα με μαγικές φωνές!



Πενήντα και εξήντα χρόνια μετά από τους Platters και τους Temptations, το κλασικό ροκ εν ρολ φωνητικό στυλ με τις υπέροχες αρμονίες του, που είναι γνωστό σαν doo-wop και διαπερνά όλες τις γενιές από τα ‘50’s ως τις μέρες μας καλλιεργείται άψογα, δημιουργικά και κυρίως απολαυστικά από το φωνητικό σύνολο The Velvet Candles. Οι Velvet Candles, ένα φωνητικό κουιντέτο από τη Βαρκελώνη, που ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στους δρόμους αυτής της πόλης κάπου στις αρχές του 2008, έχει κερδίσει πια τη φήμη ενός από τα καλύτερα γκρουπ αυτού του παλιού αλλά πάντα μοδάτου φωνητικού στυλ και, σαν αυθεντικό σουινγκάτο και ροκ εν ρολ σύνολο, θα στολίσει τις φετινές χριστουγεννιάτικες βραδιές μας στο Half Note Jazz Club.



Το φωνητικό αυτό σύνολο μας χαρίζει ένα καθαρά γιορταστικό σόου, απολαυστικό και, φυσικά, αξέχαστο! Με ρεπερτόριο που ερμηνεύεται είτε a capella είτε με τη συνοδεία των μουσικών, με κλασικά και ιστορικά τραγούδια του είδους ή ακόμα και originals (με ισπανικούς στίχους) μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, γεμάτη ρυθμό και μελωδία και πολύ καλή διάθεση. Οι Velvet Candles γυρίζουν όλο τον κόσμο για ανάλογες γιορταστικές εκδηλώσεις ή για να συνοδεύσουν παλιούς σταρ του ροκ εν ρολ στις διάφορες εμφανίσεις τους. Και για να παίξουν τη δική τους, παλιά καλή και διαρκώς ζωντανή μουσική τους – σαν αυτή που καταγράφεται στους δίσκους τους («The Story of Our Love», «The Velvet Candles Today»).



Augie Burr: φωνή, κιθάρα

Juan Ibanez: φωνή

Miguel A.G. Garro: φωνή,

Eddie Peregrin: φωνή

Mamen Salvador: φωνή

Ignasi Poch: τενόρο σαξόφωνο

Marc Ferrer: πιάνο

Emilio Torres: ντραμς

Javier Ruiz: κοντραμπάσο

info

HALF NOTE JAZZ CLUB



Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310 | Προπώληση: www.viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)

Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων: Υποχρεωτική κατανάλωση φιάλης

Ώρα έναρξης: Παρ., Σάβ., Τρί. &Τετ.: 22.30, Κυρ., Δευτ. & Τετ. και Πέμπ.: 21.30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

Παρασκευή 27/12 – Πέμπτη 2/1





PROFESSOR CUNNINGHAM & HIS OLD SCHOOL

Η παλιά καλή σχολή του ντίξιλαντ και του σουίνγκ!



Μια περιζήτητη μπάντα, σε διεθνές επίπεδο, που εξειδικεύεται σε κλασικό τζαζ ρεπερτόριο που προέρχεται από την παραδοσιακή σχολή της Νέας Ορλεάνης ή το πρώιμο σουίνγκ που παιζόταν στα κλαμπ του Χάρλεμ τη δεκαετία του ’20 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’30. Με βάση του τη Νέα Υόρκη, το γκρουπ αυτό που έχει φτιάξει ο Αυστραλός τραγουδιστής, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας κ.λπ. με το σουινγκάτο και γκρούβι ρεπερτόριό του, είναι απολύτως κατάλληλο για εορταστικές περιστάσεις, όπως τώρα, την πρωτοχρονιάτικη περίοδο στο Half Note Jazz Club.



Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, το 2012, το σχήμα Professor Cunningham and His Old School, έχει κατακτήσει τόσο το τοπικό νεοϋορκέζικο κύκλωμα της fun μουσικής όσο και ένα διεθνές φεστιβαλικό δίκτυο, που περιλαμβάνει Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Χαϊδελβέργη μέχρι και Μελβούρνη ενώ συχνές είναι οι εμφανίσεις του γκρουπ σε κλαμπ της Ισπανίας και της Ιταλίας – και τώρα της Ελλάδας. Με μουσικούς που παίζουν με εκπληκτική δύναμη και ενέργεια, σε μια γκάμα που πιάνει από τα παλιά μπλουζ της παραδοσιακής τζαζ και του σουίνγκ ως τα χορευτικά ρυθμ εντ μπλουζ και το σουίνγκ της δεκαετίας του ’30, το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται να φοράει κανείς παπούτσια για ξέφρενο χορό!



Adrian Cunningham: τραγούδι, σαξόφωνο, κλαρινέτο, φλάουτο, Jon Challoner: τρομπέτα, Dani Alonso: τρομπόνι, John Merrill: κιθάρα, Gerard Nieto: πιάνο, Jim Robertson: μπάσο, Marti Elias Vinyals: ντραμς

INFO



