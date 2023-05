Φεστιβάλ Καννών: Στον Τζόναθαν Γκλέιζερ το Μέγα Βραβείο για την ταινία του "The Zone of Interest"

Ο Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τζόναθαν Γκλέιζερ κέρδισε το Μέγα Βραβείο του 76ου Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του "The Zone of Interest".

Το Grand Prix (Μέγα Βραβείο) απονέμεται στη δεύτερη καλύτερη ταινία του φεστιβάλ.

Η ταινία παρουσιάζει την οικογενειακή ζωή του διοικητή του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης του Άουσβιτς για να θυμίσει "την κοινοτοπία του κακού".

Το "The Zone of Interest" ήταν η πιο ριζοσπαστική ταινία του διαγωνισμού: αφήνοντας το στρατόπεδο του θανάτου εκτός, η ταινία καταγγέλλει την ικανότητα των ανθρώπων να συνεχίζουν να ζουν αδιάφορα ενώ βιώνουν τη φρίκη.

