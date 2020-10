Η Κάτια Γκουλιώνη ambassador της Αγοράς του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Με πρέσβειρα την ηθοποιό Κάτια Γκουλιώνη που αγαπήσαμε ως Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου στην ταινία Ευτυχία και με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν το ελληνικό σινεμά, η Αγορά του 61ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (5-15/11/2020) επιστρέφει δυναμικά. Εφέτος, λόγω των συνθηκών, οι βασικές ενέργειες της Αγοράς θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Η Κάτια Γκουλιώνη είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά. Πολυπράγμων και δραστήρια, έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ταινίες όπως το Σύμπτωμα, το Ακίνητο Ποτάμι, την Πολυξένη και φυσικά την Ευτυχία, έχει πρωταγωνιστήσει στο θέατρο, έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις και έχει βραβευτεί ως ενδυματολόγος για τη δουλειά της στο Ακίνητο Ποτάμι του Άγγελου Φραντζή.

Ως ambassador της Αγοράς στο 61ο Φεστιβάλ θα προωθεί τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο. Η Κάτια Γκουλιώνη θα φροντίσει να εξηγήσει σε όλους, δημιουργούς, δημοσιογράφους και ευρύ κοινό, τον σημαντικό ρόλο της Αγοράς, τον οποίο γνωρίζει από πρώτο χέρι.

Εφέτος, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η στήριξη του ελληνικού σινεμά. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της Αγοράς για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας.



Συγκεκριμένα:

• Αναδεικνύει οκτώ νέους διευθυντές φωτογραφίας ελληνικών ταινιών και τους παρουσιάζει στο πρόγραμμα Meet the Future.



• Αυξάνει τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Crossroads Co-Production Forum.



• Εισάγει τη νέα δράση Agora Lab, στην οποία κορυφαίοι επαγγελματίες του σινεμά δίνουν πολύτιμες συμβουλές σε δημιουργούς ελληνικών ταινιών για την ολοκλήρωση των πρότζεκτ τους.



• Αφιερώνει το Thessaloniki Locarno Industry Academy International αποκλειστικά σε επαγγελματίες που ζουν στην Ελλάδα.



• Παρουσιάζει δύο επιπλέον βραβεία, ένα για ελληνικό πρότζεκτ του Crossroads Co-Productin Forum και ένα για ελληνικό πρότζεκτ των Works in Progress και Agora Lab.



• Επίσης, το διαδικτυακό εργαστήριο «Ημέρα Καινοτομίας» Europa Cinemas που απευθύνεται σε έλληνες αιθουσάρχες θα προσφέρει ιδέες και λύσεις για τη νέα εποχή του COVID-19 και τον επανασχεδιασμό της κινηματογραφικής εμπειρίας.



• Ενισχύει τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν σε ειδικό section στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει και η Κάτια Γκουλιώνη, «Εφέτος, το Φεστιβάλ μάς καλεί να το παρακολουθήσουμε με ένα δυναμικό σύνθημα: “Σινεμά με κάθε τρόπο”. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που η προτροπή αυτή φαίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Όμως, για να παρακολουθήσουμε ως θεατές το Φεστιβάλ, πρέπει να υπάρχουν ταινίες. Να γίνονται ταινίες. Ξέρουμε ότι η διανομή των ταινιών στις αίθουσες φέτος έχει τραυματιστεί περισσότερο από ποτέ, όμως ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι οι πληγές θα κλείσουν, είναι να εγγυηθούμε ότι οι ταινίες θα συνεχίσουν να γίνονται. Η θεραπεία του τραυματισμένου κινηματογραφικού χώρου είναι η εξασφάλιση της συνέχειας της κινηματογραφικής πρακτικής. Και σε αυτό το κομμάτι, η Αγορά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έρχεται να παίξει, φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά ένα βασικό ρόλο. Να υποστηρίξει στα 3 βασικά επίπεδα της παραγωγής (development, post production, sales) τις ταινίες και να διασφαλίσει τη συνέχεια, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε και να βλέπουμε σινεμά. Σινεμά με κάθε τρόπο».

Η Αγορά του ΦΚΘ, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και στην οποία δίνονται βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί online από τις 7 έως τις 14 Νοεμβρίου 2020. Η ψηφιακή βιντεοθήκη της Αγοράς επιστρέφει, σε συνεργασία με την επαγγελματική πλατφόρμα Cinando και προσφέρει σε διαπιστευμένους επαγγελματίες την ευκαιρία να παρακολουθούν online περισσότερες από 150 επιλεγμένες ταινίες από την Αγορά και από το πρόγραμμα της 61ης διοργάνωσης (ανάλογα με την έγκριση του εκάστοτε δικαιούχου).

Οι δράσεις της Αγοράς:

Meet the Future - Νέοι διευθυντές φωτογραφίας

Συνεχίζεται το Meet the Future με τη συμμετοχή επαγγελματιών του κινηματογραφικού χώρου που ζουν στην Ελλάδα. Εφέτος, θα μας συστήσει οκτώ ανερχόμενους διευθυντές φωτογραφίας, ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον του ελληνικού σινεμά κι εγγυώνται την εξωστρέφειά του.

Για πρώτη φορά, ένα μεγάλο, διεθνές Φεστιβάλ, θα στρέψει την προσοχή επαγγελματιών και κοινού στον κλάδο των διευθυντών φωτογραφίας, τόσο ουσιαστικό στη μορφή και στην ουσία κάθε ταινίας. Το πρόγραμμα Meet the Future θα γίνει σε συνεργασία με την GSC – Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών και με την υποστήριξη της Canon και της ARRI.

Το Meet the Future θα παρουσιάσει νέους στην ηλικία, αλλά ήδη διακεκριμένους επαγγελματίες. Επιλέχθηκαν οι διευθυντές φωτογραφίας που έχουν κάνει μικρού μήκους ή/και μία μεγάλου μήκους ταινία, οι οποίοι είτε έχουν βραβευτεί ως διευθυντές φωτογραφίας σε ελληνικό φεστιβάλ μικρού ή μεγάλου μήκους, είτε ταινία τους μικρού ή μεγάλου μήκους έχει συμμετάσχει σε μεγάλα Φεστιβάλ του εξωτερικού (συγκεκριμένα τα Φεστιβάλ Καννών, Βενετίας, Βερολίνου, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνου, Ρότερνταμ, Νέας Υόρκης, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Κλερμόν Φεράν).

Σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες ανατέθηκε από το Φεστιβάλ να φτιάξει, με την καθοδήγηση δύο έμπειρων tutors, του Διονύση Ευθυμιόπουλου (διευθυντή φωτογραφίας) και του Αλέξη Αλεξίου (σκηνοθέτη), από ένα μονόλεπτο promo video. Αυτό θα γίνει το εργαλείο τους, το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε επαγγελματίες της Αγοράς από όλο τον κόσμο, με στόχο να δείξουν τη δουλειά τους και να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες.

Οι συμμετέχοντες της δράσης Meet the Future:

Γιώργος Βαλσαμής: Διευθυντής φωτογραφίας στη βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα μικρού μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς. Φέτος δύο ταινίες του, τα I Am Afraid to Forget Your Face και The Last Ferry from Grass κάνουν πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα και στη Cinéfondation του Φεστιβάλ Καννών.

Γιάννης Κανάκης: Συνεργάστηκε με τον Γιώργο Ζώη στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Interruption, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ συμμετείχε σε πολυβραβευμένες μικρού μήκους ταινίες (Yellow Fieber και Washingtonia της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, Premier Amour του Χάρη Ραφτογιάννη), που προβλήθηκαν στα Φεστιβάλ Βερολίνου και Κλερμόν Φεράν.

Μανού Τιλίνσκι: Υπέγραψε το Wasted Youth των Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και Jan Vogel. Μεταξύ των μικρού μήκους του, βραβεύτηκε από την GSC για την ταινία του Μανώλη Μαυρή, Maneki Neko και, φέτος στο Φεστιβάλ Δράμας, για το Bella της Θέλγιας Πετράκη.

Φίλη Ολσέφσκι: Διευθύντρια φωτογραφίας στο ντοκιμαντέρ Express Scopelitis της Αιμιλίας Μηλού, έχει υπογράψει τις μικρού μήκους του Ανδρέα Βακαλιού, Deathcar και Μίλα, για την οποία βραβεύτηκε από την GSC (2019).

Γιάννης Σίμος: Για τη δουλειά του στη Νάρκη του Δημήτρη Τσαλαπάτη τιμήθηκε με το βραβείο της GSC. Υπογράφει τη νέα μεγάλου μήκους ταινία του Φωκίωνα Μπόγρη, Πρόστιμο.

Ασημίνα Διονυσοπούλου: Επιλέχθηκε στο Sarajevo Talents το 2018, συνεργάστηκε με τη Λήδα Βαρτζιώτη και τον Δημήτρη Τσακαλέα στο Yawth (2018) και στο Sad Girl Weekend που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Δράμας και προβλήθηκε στο online Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.

Στέλιος Πίσσας: Έχει δουλέψει σε πολυάριθμες μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, συμμετείχε στην πρόσφατη μικρού μήκους ταινία του Γιώργου Ζώη, 8η Ήπειρος, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Γιάννης Καραμπάτσος: Επιλέχθηκε στο Sarajevo Talents το 2018, βραβεύτηκε για τη διεύθυνση φωτογραφίας στο Mare Nostrum του Δημήτρη Αναγνώστου (Vienna Shorts 2020 - Festival du film court de Villeurbanne 2020, Βραβείο GSC Δράμα 2020, Νύχτες Πρεμιέρας 2020), ενώ υπογράφει τη νέα μικρού μήκους του Γιώργου Ζώη, Touch me.

Thessaloniki Locarno Industry Academy International (10-14 Νοεμβρίου 2020)

Το Thessaloniki Locarno Industry Academy International 2020, μία σπουδαία συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο που μετράει ήδη πέντε χρόνια, είναι εδώ! Η στήριξη του ελληνικού σινεμά είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και φέτος, έξι επαγγελματίες που ζουν στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν στο Thessaloniki Locarno Industry Academy International, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες που ειδικεύονται στην προώθηση και διανομή ταινιών.

Σε αυτό το εντατικό πρόγραμμα πέντε ημερών (10 έως 14 Νοεμβρίου) κορυφαίοι παίκτες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής θα προσφέρουν την εμπειρία τους στους έξι συμμετέχοντες μέσω συζητήσεων, παρουσιάσεων case study και ομαδικής εργασίας. Η εξατομικευμένη εκπαίδευση που προσφέρει το πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να επεκτείνουν την εμπειρία τους και το επαγγελματικό τους δίκτυο στα πεδία των διεθνών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διανομής και του προγραμματισμού ταινιών.

Εφέτος, λόγω συνθηκών, το Thessaloniki Locarno Industry Academy International θα πραγματοποιηθεί online. Project manager του Thessaloniki Locarno Industry Academy International 2020 είναι ο Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.

Οι συμμετέχοντες είναι οι:

Μάγδα Βαζ, Thessaloniki Animation Festival / Προγραμματισμός ταινιών

Ερμιόνη Ευστρατιάδου, asterisk* / Film Marketing Executive

Χρυσάνθη Καρφή Κώη, Haos Film / Παραγωγός

Ρομάννα Λόμπατς, AKRAN / Παραγωγός

Δάφνη Μπεχτσή, Cinobo / Ιδρύτρια, CEO, Γενική Διευθύντρια

Σωτήρης Πετρίδης, Ανεξάρτητος κινηματογραφικός παραγωγός/Διδάκτωρ του Τμήματος Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

Το Crossroads – Φόρουμ συμπαραγωγών (10 - 13 Νοεμβρίου 2020)

Με μεγάλη χαρά σάς παρουσιάζουμε τα 17 φετινά πρότζεκτ του Crossroads Co-production Forum που ετοιμάζεται για την ψηφιακή του εκδοχή (10-13 Νοεμβρίου, 2020) με περισσότερες ελληνικές συμμετοχές από κάθε άλλη φορά.



Εφέτος, θα παρουσιαστούν έξι (6) ελληνικά και ένα (1) κυπριακό πρότζεκτ στο στάδιο της προ-παραγωγής και οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τα επόμενα βήματά τους με διεθνείς παραγωγούς, εκπρόσωπους πωλήσεων και θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν για τα βραβεία του Crossroads.



Οι πρωτοεμφανιζόμενοι Ελίνα Φέσσα και Κωστής Χαραμουντάνης παρουσιάζουν την πρότασή τους για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους. Στην προετοιμασία της δεύτερης μεγάλου μήκους βρίσκονται η Χριστίνα Ιωακειμίδη (Χάρισμα) και η Τώνια Μισιαλή (Παύση), ενώ ο Ζαχαρίας Μαυροειδής (Ξεναγός, Απόστρατος), ο Γιώργος Γεωργόπουλος (Tungsten, Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό) και ο Αλέξανδρος Βούλγαρης -The Boy (Κλαις, Ροζ, Huigita, Το νήμα, Winona) μάς παρουσιάζουν τις καινούργιες ταινίες τους.



Ισχυροί γυναικείοι χαρακτήρες πρωταγωνιστούν στις εφετινές επιλογές. Με χαρά ανακοινώνουμε ότι σχεδόν τα μισά από τα πρότζεκτ είναι από γυναίκες σκηνοθέτες. Τηλεφωνικές απάτες, πατριαρχία, οικολογία, η έννοια της ταυτότητας και του ανήκειν, θέματα φύλου, μουσική, τέρατα και ένας γίγαντας βρίσκονται στο Crossroads Co-production Forum.

Το Crossroads Co-production Forum εστιάζει σε ιστορίες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και τη Μεσόγειο.



Η επιτροπή του εφετινού Crossroads αποτελείται από τους:



Αναμαρία Αντότσι | Παραγωγός, Tangaj Production – Ρουμανία

Μίλαν Στογιάνοβιτς | Παραγωγός, Sense Production – Σερβία

Καταρίνα Τόμκοβα | Παραγωγός, σύμβουλος, training - kaleidoscope, Punkchart films, MIDPOINT Institute - Σλοβακία & Τσεχία.



Τα 17 παρακάτω πρότζεκτ θα παρουσιαστούν στους διεθνείς επαγγελματίες και στην κινηματογραφική αγορά:



1. ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΗ ΜΑΡΓΚΟ

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης, Παραγωγή: Ελένη Μπερντέ – LOGLINE, Ελλάδα

2. ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ CARMEN

Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Παραγωγή: Πάνος Παπαχατζής, Δημήτρης Τσακαλέας (Associate Producer) – Argonauts Productions, Ελλάδα

3. KΙΟΥΚΑ - ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ

Σκηνοθεσία: Κωστής Χαραμουντάνης, Παραγωγή: Δανάη Σπαθάρα – Heretic, Ελλάδα

4. ΜΕΝΤΙΟΥΜ

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ιωακειμίδη, Παραγωγή: Λουΐζος Ασλανίδης – EKSO Productions, Ελλάδα

5. ΠΟΛΥ ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΠΑΤΤΥ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεωργόπουλος, Παραγωγή: Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Φένια Κοσοβίτσα, Φανή Σκαρτούλη - Faliro House Productions, Blonde Audiovisual Productions, Ελλάδα

6. RETIRO

Σκηνοθεσία: Ελίνα Φέσσα, Παραγωγή: Βασίλης Χρυσανθόπουλος -PLAYS2PLACE, Ελλάδα

7. 20,000 SPECIES OF BEES

Σκηνοθεσία: Estibaliz Urresola, Παραγωγή: Lara Izagirre – Gariza Films, Ισπανία

8. ANNA!

Σκηνοθεσία: Marco Amenta, Παραγωγή: Simonetta Amenta – Eurofilm, Συμπαραγωγή: Antoine de Clermont-Tonnerre - Mact Productions Ιταλία | Γαλλία

9. AS GOD WILLS

Σκηνοθεσία: Mari Gulbiani, Παραγωγή: Kate Kalandarishvili – Midifilm, Γεωργία

10. BIRTHDAY

Σκηνοθεσία: Lara Zeidan, Παραγωγή: Séverine Tibi, Anaïs Calmels - Sevana Films, Λίβανος | Γαλλία. Σε συνεργασία με το Mediterranean Film Institute.

11. HELLO

Σκηνοθεσία: Stephan Komandarev, Παραγωγή: Stephan Komandarev, Katya Trichkova – Argo Film, Συμπαραγωγή: Eike Goreczka - 42film, Elie Meirovitz - EZ Films, Βουλγαρία | Γερμανία | Γαλλία. Σε συνεργασία με τα Sofia Meetings

12. I’M HERE, I’M FINE

Σκηνοθεσία: Emine Emel Balci, Παραγωγή: Dilek Aydin – Heimatlos Films, Τουρκία



13. KRIEGSAUSGABE

Σκηνοθεσία: Tarık Aktaş,Παραγωγή: Güneş Şekeroğlu – Hay Film, Τουρκία

14. NALA AND STELLA

Σκηνοθεσία: Τώνια Μισιαλή, Παραγωγή: Τώνια Μισιαλή, Anna Różalska, Στελάνα Κληρής – Bark Like A Cat Films, Συμπαραγωγή: Match&Spark, Κύπρος | Πολωνία

15. ONCE UPON A TIME IN TRIPOLI

Σκηνοθεσία: Abdullah Al-Ghaly, Παραγωγή: Miftah Saeid - Cyrene Productions / Hassala Films, Λιβύη | Αίγυπτος

16. TAKOTSUBO

Σκηνοθεσία: Miki Polonski, Παραγωγή: Shira Hochman - MINA Films, Συμπαραγωγή: Janja Kralj - Kinoelektron, Ισραήλ | Γαλλία

17. VACUUM

Σκηνοθεσία: Yelizaveta Smith, Παραγωγή: Aleksandra Kostina - Bosonfilm, Ουκρανία. Σε συνεργασία με το MIDPOINT Institute

Τα βραβεία του Crossroads Co-production Forum είναι: Το μεγάλο βραβείο post-production (εικόνα και ήχο) από την εταιρία Δύο Τριάντα Πέντε (2|35). Το βραβείο ανάπτυξης σεναρίου 8.000 ευρώ από το CNC (Centre National du Cinema et de l’ image animee). Το ARTE Kino International Prize των 6.000 ευρώ. Η διαπίστευση του Producer’s Network του Φεστιβάλ των Καννών. Η επιλογή ενός πρότζεκτ από το Sofia Meetings του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας. Η υποτροφία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου Script 2 Film Workshops. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικό πρότζεκτ της Initiative Film. Το βραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship. Το βραβείο Asterisk* σε υπηρεσίες Packaging και Project Marketing Strategy. To Cinemed, επιλέγει τουλάχιστον ένα ελληνικό κινηματογραφικό σχέδιο για το Development Grant που διοργανώνει ετησίως.

Τα Agora Works in Progress (10 - 13 Νοεμβρίου 2020)

Έντεκα ταινίες θα συμμετάσχουν στο τμήμα Works in Progress της Αγοράς (10 - 13 Νοεμβρίου 2020), το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Οι ταινίες που βρίσκονται στο στάδιο πριν την ολοκλήρωσή τους, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές, θα παρουσιαστούν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στους καλεσμένους επαγγελματίες.

Το Works in Progress εστιάζει στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.

Οι δέκα από αυτές τις ταινίες θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στους επαγγελματίες του σινεμά. Οι δημιουργοί, εκτός από την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπρόσωπους πωλήσεων, προγραμματιστές από άλλα φεστιβάλ και δυνητικούς συνεργάτες, θα διαγωνιστούν και για το σημαντικό Eurimages Lab Award που βραβεύει μια καινοτόμα και τολμηρή (τόσο καλλιτεχνικά όσο και από την άποψη της παραγωγής) ταινία με ανώτατη υποστήριξη 50.000 ευρώ, το βραβείο Graal σε υπηρεσίες post-production και το βραβείο MuSou Music & Sound Award. Συνολικά το ποσό των βραβείων ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ.



Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Ουκρανία και Τουρκία εκπροσωπούνται εφέτος και ελπίζουμε να έχουν την ίδια επιτυχία με τις περσινές συμμετοχές στο Works in Progress, SWEAT (Πολωνία, Σουηδία) του Magnus von Horn, η οποία επιλέχθηκε στο Επίσημο Πρόγραμμα των Καννών 2020 και LA ULTIMA PRIMAVERA (Ολλανδία, Ισπανία) της Isabel Lamberti, η οποία έκανε πρεμιέρα στο πρόγραμμα L’ACID των Καννών 2020 και βραβεύτηκε με το βραβείο New Directors στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπάστιαν 2020.



Η επιτροπή του φετινού Works in Progress είναι:



Ντόριεν βαν ντε Πας | Υπεύθυνη του New Screen NL, Εκπρόσωπος Eurimages – Ολλανδία

Καρίνα Κόρενμπλουμ |Sales & Acquisitions, Cercamon / Screenbox – ΗΑΕ

Γιώργος Ζώης | σκηνοθέτης και παραγωγός, Squared Square - Ελλάδα



Οι ταινίες είναι:

18



Σκηνοθεσία: Βασίλης Δούβλης, Παραγωγή: Παναγιώτης Κακαβιάς, Συμπαραγωγή: ΕΡΤ, ΕΚΚ, Ελλάδα

CYCLING WITH ZOLI THE TURK

Σκηνοθεσία: Szabolcs Tolnai, Παραγωγή: Szabolcs Tolnai -Atalanta, Σερβία

THE GAME

Σκηνοθεσία: Ana Lazarevic, Παραγωγή: Pavle Stefanovic- NiKrivaNiDuzna, Σερβία

HOW’S KATIA?

Σκηνοθεσία: Christina Tynkevych, Παραγωγή: Olha Matat – Evos Film, Ουκρανία

MIRROR MIRROR

Σκηνοθεσία: Belmin Söylemez, Παραγωγή: Hasmet Topaloglu – Filmbüfe Productions, Τουρκία

MUSA

Σκηνοθεσία: Nikos Nikolopoulos, Παραγωγή: Nikos Nikolopoulos, Artemis Zervou, Ελλάδα

PRIME TIME

Σκηνοθεσία: Jakub Piątek, Παραγωγή: Jakub Razowski- Watchout Studio, Συμπαραγωγή: TVN, Πολωνία

ROCK BOTTOM RISER

Σκηνοθεσία- Παραγωγή: Fern Silva, Πορτογαλία | ΗΠΑ

SNOW AND THE BEAR

Σκηνοθεσία: Selcen Ergun, Παραγωγή: Nefes Polat- Nefes Films, Συμπαραγωγή: Michael Eckelt - Riva Film, Set Sail Films, Τουρκία | Γερμανία | Σερβία

TRACKING SATYRS

Σκηνοθεσία: Maciej Mądracki, Michał Mądracki, Gilles Lepore, Παραγωγή: Beata Rzeźniczek- Madants, Συμπαραγωγή: Pierre-Alain Meier - Prince Film, Πολωνία | Ελβετία

WITHOUT

Σκηνοθεσία: Luka Papić, Παραγωγή: Srdja Vuco- Ranc production,Non-Aligned Film, Σερβία

Agora Lab



Στο νέο εργαστήριο ανάπτυξης Agora Lab, υποδεχόμαστε τρεις ελληνικές ταινίες που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Κoρυφαίοι επαγγελματίες θα βρεθούν δίπλα στους δημιουργούς για να τους δώσουν πολύτιμες συμβουλές, καθοδήγηση και χρήσιμα μυστικά, ώστε οι ταινίες να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και να τις απολαύσουμε γρήγορα στη μεγάλη οθόνη!



Οι tutors του Agora Lab είναι οι:



Αντιγόνη Παπαντώνη, acquisitions - Heretic Outreach, Ελλάδα

Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Δράμας, σκηνοθέτης, μοντέρ, Ελλάδα

Μίρα Στάλεβα, παραγωγός, υπεύθυνη Sofia Meetings του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Σόφιας, Βουλγαρία



Οι τρεις ταινίες που επιλέχθηκαν:



Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ



Σκηνοθεσία: Βάγια Δανιηλίδου, Κωνσταντίνος Τοπάλης, Παραγωγή: Βάγια Δανιηλίδου - 24plus1, Πάνος Ράπτης (Associate Producer) - ArtFactual Ltd, Ελλάδα



DISSOLVED



Σκηνοθεσία: Θοδωρής Βουρνάς, Παραγωγή: Πέτρος Νιαμονιτάκης, Θοδωρής Βουρνάς - Correct Creative Productions, Συμπαραγωγή: Δημήτρης Αργυρίου - NewBorn Short Film Agency, Ελλάδα



ΤΟΜΟΣ 7



Σκηνοθεσία: Πάνος Παππάς, Δέσποινα Χαραλάμπους, Παραγωγή: Νίκος Μουστάκας, Νάνσυ Κοκολάκη - Bad Crowd, Συμπαραγωγή: Seahorse, Bandur, Two Times Filmmaking, Eyelandarts, Ελλάδα | Κύπρος | Σερβία | ΗΠΑ

European Women’s Audiovisual Network (EWA) Mentoring Program (9 – 14 Νοεμβρίου

Tο πρόγραμμα mentoring του EWA (Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Δίκτυο Γυναικών) απευθύνεται σε γυναίκες που ασχολούνται με την κινηματογραφική παραγωγή, έχουν ήδη μια σχετική εμπειρία σε εθνικό επίπεδο και επιθυμούν να εξελίξουν σε διεθνές επίπεδο τη στρατηγική και επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας τους. Το σχήμα mentoring παραγωγών του EWA επιτρέπει στις mentees (καθοδηγούμενες) να αναβαθμίσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμα, όπως η εύρεση χρηματοδότησης, η διαπραγμάτευση, η διαχείριση (management) και η επιχειρηματική ανάπτυξη. Το δίκτυο EWA αποτελείται από μια ομάδα από έμπειρες γυναίκες παραγωγούς που διαθέτουν ένα επιτυχημένο ιστορικό και μια συνεκτική πρακτική σε ευρωπαϊκές/διεθνείς συμπαραγωγές, καθώς και στην επιχειρηματική ανάπτυξη εν γένει.

Mentors:

Martichka Bozhilova - AGIT PROP - Βουλγαρία

Bettina Brokemper - Heimat Film - Γερμανία

Enrica Capra - Graffiti DOC - Ιταλία | Γαλλία

Martina Haubrich - Calafilm - Γερμανία

Laura Briand - Les Films d'ici - Γαλλία

Ada Solomon - Hi Film Productions| Micro Film - Ρουμανία

Jelena Mitrovic - Film House Bas Celik - Σερβία

Zeynep Atakan - Zeyno Films - Τουρκία

Συμμετέχουσες:

Μίνα Ντρέκη - Marni Films - Ελλάδα

Anaïs Bertrand - Insolence productions - Γαλλία

Ana Castanosa - 9am Media Lab - Ισπανία | Ελβετία

Simona Pelliccioli - Dandy Projects - Ιταλία

Manuela Buono - Slingshot films - Ιταλία

Niam Fagan - Lunar Pictures - Ιρλανδία

Magdalena Petrovic - LEWA productions - Κροατία | Γαλλία

Mina Keshavarz - Mindoc Film Production - Ιράν | Γαλλία

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Διαδικτυακό Εργαστήριο «Ημέρα Καινοτομίας» Europa Cinemas

Το ΦΚΘ και τα Europa Cinemas συνδιοργανώνουν για τρίτη χρονιά το Europa Cinemas Innovation Day Lab με θέμα «Επανασχεδιάζοντας την συλλογική εμπειρία του σινεμά», που απευθύνεται σε αιθουσάρχες. Υπό την επίβλεψη του Φρανκ Γκρουτ (αιθουσάρχης, KINO Rotterdam, Ολλανδία), το διαδραστικό εργαστήριο «Ημέρα Καινοτομίας» θα πραγματοποιηθεί online την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, από τις 15:00 έως τις 18:00 (ώρα Ελλάδος). Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο επανασχεδιασμός της κινηματογραφικής εμπειρίας στη μετά-COVID-19 εποχή, η χάραξη στρατηγικών προγραμματισμού (σε φυσικούς χώρους και στο διαδίκτυο), η επικοινωνία με το κοινό και η λήψη μέτρων ασφαλείας για το κοινό και το προσωπικό. Η συμμετοχή στη δράση γίνεται με εγγραφή εδώ.

Παράλληλα, επιστρέφουν τα Agora Talks για να προσφέρουν στους επαγγελματίες διαπιστευμένους και στα πρότζεκτ τα εργαλεία για καλύτερη κατανόηση στα θέματα της σύγχρονης συμπαραγωγής και του film marketing από το στάδιο της ανάπτυξης.

Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι δράσεις της Αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αγορά: agora@filmfestival.gr