Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 21 Φεβρουαρίου 2019

Εάν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει

Η Τις και ο Φόνι είναι δύο ερωτευμένοι νεαροί Αφροαμερικανοί στο Χάρλεμ της δεκαετίας του ’70. Όταν ο τελευταίος φυλακίζεται για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, η έγκυος Τις αγωνίζεται μαζί με την οικογένειά της να αποδείξει την αθωότητά του.

If Beale Street Could Talk

Δραματική 2018

Διάρκεια: 119'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπάρι Τζένκινς με τους: Ρετζίνα Κινγκ, Κίκι Λέιν, Στίβεν Τζέιμς.

Δείτε το τρέιλερ:



«Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις;» - Μια αληθινή ιστορία με τη Μελίσα ΜακΚάρθι

Η Μελίσα ΜακΚάρθι πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά της βιογραφίας Can You Ever Forgive Me?, την αληθινή ιστορία της κορυφαίας σε πωλήσεις βιογράφου διασημοτήτων (και γατόφιλης) Λι Ισραήλ (Μελίσα ΜακΚάρθι) που έβγαζε τα προς το ζην κατά τη δεκαετία του ’70 και του ’80 καταγράφοντας τις ζωές διασήμων όπως Κάθριν Χέπμπορν, Ταλούλα Μπάνκχεντ, Εστέ Λόντερ και της δημοσιογράφου Ντόροθι Κιλγκάλεν. Όταν η Λι δεν μπορούσε να εκδώσει πια τα έργα της καθώς θεωρούνταν ξεπερασμένα, μετέτρεψε την τέχνη της σε απάτη, με τη βοήθεια του πιστού της φίλου Τζακ (Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ).

Can You Ever Forgive Me?

Σκηνοθεσία: Μάριελ Χέλερ



Ηθοποιοί: Μελίσα ΜακΚάρθι, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Ντόλι Γουέλς, Μπεν Φαλκόνε, Τζέιν Κέρτιν



Διάρκεια: 106 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική / Βιογραφική

Δείτε το τρέιλερ:



«Ο Σεισμός» - Μια περιπέτεια καταστροφής του Τζον Αντρέας Άντερσεν

Το 1904, ένας σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε το Όσλο. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο «Ρήγμα του Όσλο» το οποίο εκτείνεται κάτω από την πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Σεισμοί μικρότερου μεγέθους εξακολουθούν να συμβαίνουν στην περιοχή ακόμα και σήμερα. Οι γεωλόγοι δεν είναι απολύτως σίγουροι, αλλά υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι ένας εξαιρετικά ισχυρός σεισμός είναι πολύ πιθανό να συμβεί στο κοντινό μέλλον στο Όσλο. Το πότε θα συμβεί αυτό, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει με σιγουριά. Ίσως σε 100 χρόνια, ίσως σε 10 χρόνια, ίσως αύριο...

The Quake

Σκηνοθεσία: Τζον Αντρέας Άντερσεν

Ηθοποιοί: Κρίστοφερ Τζόνερ, Αν Νταλ Τορπ, Κάθριν Θόρμποργκ Γιόχανσεν

Διάρκεια: 106 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράσης

Δείτε το τρέιλερ:



«Ο Φαροφύλακας» - Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ με τους Τζέραρντ Μπάτλερ, Πίτερ Μούλαν

Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ εμπνευσμένο από έναν αληθινό και αινιγματικό θρύλο, το μυστήριο των νησιών Φλάναν. Με φόντο ένα ομιχλώδες απομονωμένο νησί, ο ταλαντούχος Δανός Κρίστοφερ Νάιχολμ (The Killing, Taboo) σκηνοθετεί ένα κλειστοφοβικό και συγκινητικό θρίλερ εποχής με τις εξαιρετικές ερμηνείες των βετεράνων Πίτερ Μούλαν (Tyrannosaur) και Τζέραρντ Μπάτλερ (300) καθώς και του ανερχόμενου Κόνορ Σουίντελς (Sex Education).



Μία προσεγμένη ταινία για την απληστία και την εύθραυστη ανθρώπινη φύση που ξετυλίγει αργά και αποτελεσματικά την ιστορία, αιχμαλωτίζοντας το κοινό με τις ανατροπές και τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα της.

Σύνοψη

Σε ένα ακατοίκητο νησί 20 μίλια από την άγρια ακτή της Σκωτίας, τρεις φαροφύλακες φτάνουν για τη βάρδια των 6 εβδομάδων. Καθώς ο Τόμας (Peter Mullan), ο James (Gerard Butler) και ο Donald (Joe Alwyn) εγκαθίστανται στην κανονική ήσυχη ρουτίνα τους, κάτι απροσδόκητο και μεταβαλλόμενο, συμβαίνει και βρίσκουν χρυσό. Από πού προέρχεται; Σε ποιον ανήκει; Ένα σκάφος εμφανίζεται στην απόσταση που μπορεί να δώσει την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Αυτό που ακολουθεί είναι μια τεταμένη μάχη για επιβίωση, που τροφοδοτείται από την απομόνωση, την παράνοια και την απληστία, οδηγώντας τρεις έντιμους ανθρώπους σε μια πορεία προς την καταστροφή.

The Vanishing

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νάιχολμ

Σενάριο: Σελίν Τζόουνς, Τζο Μπόουν

Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Πίτερ Μούλαν, Κόνορ Σουίντελς.

Διάρκεια: 1 ώρα 41 λεπτά

Είδος ταινίας: Μυστηρίου

Δείτε το τρέιλερ:



«Η Σύζυγος» με τους Γκλεν Κλόουζ, Τζόναθαν Πράις

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Όσκαρ Α′ Γυναικείου ρόλου, Γκλεν Κλόουζ, πρωταγωνιστεί στην ταινία «Η Σύζυγος» του Μπιορν Ρούνγκε.

Πίσω από κάθε σπουδαίο άντρα, υπάρχει μια ακόμη πιο σπουδαία γυναίκα… Η Τζόαν είναι η τέλεια σύζυγος- επί σαράντα χρόνια έχει θυσιάσει τα όνειρα της για να στηρίξει τον σύζυγο της και τη λογοτεχνική του καριέρα. Ο γάμος τους έχει χτιστεί με άνισους όρους κι εκείνη έφτασε τα όρια της. O Τζο ετοιμάζεται να παραλάβει Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, όταν η Τζόαν αποφασίζει να αποκαλύψει το μεγαλύτερο μυστικό της καριέρας του- της ανήκει κάθε λέξη από τα έργα του.

Σκηνοθεσία: Μπιορν Ρούνγκε

Πρωταγωνιστούν οι: Γκλεν Κλόουζ, Τζόναθαν Πράις, Κρίστιαν Σλέιτερ, Μαξ Αϊρόνς.

Δείτε το τρέιλερ:



Σοφία

Γαλλο-μαροκινό κοινωνικό δράμα.

Η 20χρονη Σοφία γεννάει εκτός γάμου, κάτι που στη σύγχρονη Καζαμπλάνκα τιμωρείται αυστηρά. Έτσι, εκτός από την οργή της οικογένειάς της, η Σοφία πρέπει να αντιμετωπίσει και το νόμο, καθώς έχει προθεσμία 24 ωρών να δηλώσει την ταυτότητα του πατέρα.

Sofia

Κοινωνική 2018

Διάρκεια: 80'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μεριέμ Μπενμ'Μπαρέκ-Αλοΐζί με τους: Μαχά Αλεμί, Σαρά Περλέ, Χαμζά Καφίφ

Δείτε το τρέιλερ:



Εξόριστος Συγγραφέας

Στο Λένινγκραντ του 1971 ο νεαρός συγγραφέας Σεργκέι Ντοβλάτοφ προσπαθεί να εκφραστεί ελεύθερα, κάτι που τον φέρνει σε αντίθεση με τους ιδεολογικούς περιορισμούς που έχει θέσει το μπρεζνιεφικό καθεστώς, το οποίο του στερεί τη δυνατότητα να βιοποριστεί από τα γραπτά του.



Dovlatov

Δραματική 2018

Διάρκεια: 126'

Ρώσικη ταινία, σκηνοθεσία Αλεξέι Γκέρμαν Τζούνιορ με τους: Μίλαν Μάριτς, Ελένα Σουτζέσκα, Άρτουρ Μπεστσάστνι.

Δείτε το τρέιλερ:



Corgi: Το Σκυλάκι της Βασίλισσας

Animation με τις περιπέτειες του αγαπημένου σκύλου της Βρετανίδας βασίλισσας. Ο Ρεξ, το αγαπημένο σκυλάκι της βασίλισσας, το σκάει από το παλάτι και βρίσκεται αβοήθητος σε καταφύγιο σκύλων στο Λονδίνο. Εκεί θα μπλέξει σε ένα κλαμπ κυνομαχιών γεμάτο άγρια αδέσποτα και θα μάθει ότι για να γίνει ο πρώτος σκύλος θα πρέπει να το κερδίσει με την αξία του.

