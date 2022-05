Το «αντίο» του Μάτζικ Τζόνσον στον Πέιν

Στη θλιβερή είδηση της δολοφονίας του Έντριαν Πέιν αναφέρθηκε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ο μεγάλος Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον.

Ο θρυλικός άσος των Λέικερς είχε κάτι κοινό με τον πρώην σέντερ του (μεταξύ άλλων) Παναθηναϊκού, καθώς αμφότεροι είχαν αγωνιστεί στην ίδια κολεγιακή ομάδα.

«Η Κούκι κι εγώ είμαστε συγκλονισμένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο πρώην άσος των Σπάρτανς, Έντριαν Πέιν, πέθανε. Οι προσευχές μας και οι σκέψεις μας είναι στην οικογένεια και στην οικογένεια των Σπάρτανς. Ο Έντριαν θα λείψει πάρα πολύ», έγραψε ο Έρβιν Τζόνσον.

Cookie and I are heartbroken to hear that former Spartan Adreian Payne has passed away. Our prayers and thoughts are with his family and Spartan Nation! Adreian will be sorely missed. 🙏🏾💔