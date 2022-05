Τελικός Champions League: Ο Τσιμίκας αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς της Λίβερπουλ στο Παρίσι!

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές των φιλάθλων της Λίβερπουλ και σε κάθε ευκαιρία γνωρίζει την αποθέωση από τους οπαδούς των «ρεντς».

Αυτό συνέβη για ακόμη μία φορά στο Παρίσι πριν τον τελικό του Champions League, με τους φιλάθλους της αγγλικής ομάδας να τραγουδούν το σύνθημα «Tsimi - Tsimi - Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he's Greek but we all know that he's scouse», που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση, «το διαβατήριο του δικού μας Κώστα Τσιμίκα λέει μεν πως είναι Έλληνας, όλοι ξέρουμε όμως ότι είναι παιδί της πόλης του Λίβερπουλ και είναι scouse»!